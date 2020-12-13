松鼠狗│瞞着父母偷養狗被狂罵　4天後態度神逆轉　還賜親暱外號

毛孩的魅力實在不容忽視，當初最反對你養毛孩的人，最終可能成為最寵牠的人。 這個狗狗被萬千寵愛在一身的故事，發生在台灣高雄。狗主雖然知道父母一直反對養狗狗，但近日還是偷偷把一隻松鼠狗帶了回家，結果遭到挨罵。沒想到才過了4天，婆婆已主動抱着狗狗到處去，並高興地向鄰居介紹一人一狗的親密關係！

毛孩的魅力不容忽視，牠們可在一夜間令人態度逆轉。

這隻生活在台灣高雄的松鼠狗叫菲比，是狗主早前在網絡上領養的。由於父母一直反對養狗，因此她剛帶菲比回家時，受到很強烈的反對聲音。但沒想到事隔一晚，父母的態度已大為轉變，甚至會主動抱起菲比，帶牠外出散步。每遇到親朋鄰居好友，都會作出隆重介紹，賜牠暱外號！

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狗主認為，菲比能逗得父母這麼開心，甚至對養狗的態度大為改變，實在是一種緣份。雖然養菲比至今才一個多星期，但菲比為全家人帶來的歡樂，是沒法衡量的。不過，才幾天時間，聰明的菲比已知道，如果被媽媽罵的話，只要向公公婆婆求助，他們一定會保護牠！

狗主把這經歷分享到Facebook的「小型博美犬園地」，最希望的就是讓更多人了解毛孩，「希望有多點人去接受毛小孩」。網民看到這故事，都紛紛留言表示被逗得笑了。「當初反對，最後變最疼錫的人」、「一下就被收服了」、「從反對變金孫，只需要一晚」、「這麼乖巧可愛，誰都疼牠」。

同場加映：

來自美國的「最萌治療犬」Norbert，牠招牌的吐舌模樣擄獲了不少網民的心，在網上吸納了70多萬支持者。僅得3磅重的Norbert有著雪白的毛髮，但原來牠小時候的毛髮並非白色的？

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同場加映：

Boo被稱為「世界上最可愛的狗」。牠在網路上走紅，全因荷里活明星Khloe Kardashian在2010年分享了Boo的Facebook，讓牠一炮而紅！牠的主人及後亦開了Instagram大曬萌照，讓牠紅遍全網路！

▾▾▾Boo被封為「世界上最可愛的狗」！點撃圖片放大：看Boo的百變造型▾▾▾