香港愛情故事︱羅天宇曾哭求布偶貓進食　愛貓大病體重暴跌2kg

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無綫新劇《香港愛情故事》就土地問題衍生的情侶矛盾為主題，愛情與磚頭如何抉擇，內容非常貼地，引起不少共鳴。現實中，首次擔正做男一的羅天宇原來除了湯洛雯之外，還有一段刻骨銘心的愛情故事，亦曾為這段關係流下不少男兒淚，當中的主角就是羅天宇的愛貓「Artemis」！

愛心爆棚的羅天宇養有多隻寵物。（Instagram@lawjoey）

羅天宇出名愛寵物，常常將家中愛寵的生活相片上載到社交平台，他曾經飼養的松鼠狗「BiBi」及鬆獅犬「豬豬」早前相繼離世，令他非常傷心，至今亦未能忘懷。但原來羅天宇除了養狗狗之外，愛心爆棚的他家中亦飼養了英國短毛貓Luna及布偶貓Artemis。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Luna的個性十分剛強，是一名烈女，而身為男生的Artemis反而非常柔弱， Luna更經常打Artemis，但打架之後，牠們又會舐回對方，羅天宇笑指牠們十足十一對夫婦呢！早前Artemis曾患上大病，一度不肯進食，體重暴跌了2公斤，情況非常嚴重。羅天宇當時邊哭邊求愛貓進食，最後更要用針筒餵Artemis，令他極度心酸……

▾▾▾點擊圖片放大看，羅天宇為愛貓流下男兒淚的一面！▾▾▾

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羅天宇指，Artemis非常愛自己，很依賴他，簡直是到了癡戀的地步：「Artemis除了睡覺，九成時間都需要愛，就算牠睡覺時，都要用頭頂着我，用脷舐我。」有時羅天宇推開Artemis之後，牠又會隨即走回來，好像被迷暈一樣。

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