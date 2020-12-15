天氣轉凍｜15kg黃金蟒鑽被窩撒嬌　媽被「冰條」凍醒用暖方法回應

沒怎麼接觸過蟒蛇的人實在難以理解，原因蛇也會撒嬌的！ 最近天氣轉涼，大家都想躲在暖暖的被窩裏，而黃金蟒其實也不例外。這天媽媽正在熟睡中，但突然被冰涼的黃金蟒凍醒了。原來，黃金蟒也感到寒意，要鑽到媽媽被窩裏，同時還要向媽媽撒嬌呢？

蛇沒有毛，但牠也是不少人心目中的可愛寵物。在台灣，作為將黃金蟒當成寵物的媽媽蔡佩君，她不時在Facebook社交群組裏分享，指其實黃金蟒其實和貓貓狗狗很像，牠們也會向主人撒嬌。

最近天氣轉涼了，黃金蟒皮皮也感到寒凍，於是一大早便鑽到還在熟睡中的媽媽被窩裏，同時也向媽媽撒嬌。雖然被皮皮冰冷的身體凍醒了，但媽媽還是用最親密的方法，回應黃金蟒的愛意。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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媽媽在接受《香港01》訪問時表示，皮皮是很乖巧又友善的，一般情況下都不會咬人。但你刻意去挑釁牠，惹牠生氣的話便不好說了。

媽媽語重深長地表示，大家不要因黃金蟒看似很好養便衝動帶回家，因為養蛇還是會有一定潛藏危險，養之前要考慮清楚，先了解牠們習性與相處方法，認為自己條件許可才去收養。

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同場加映：收養半年後的狗狗，這次連耳朵也大有改變！

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