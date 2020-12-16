狗狗是充滿靈性，有時會做出超乎主人想像的事情。 日前有狗主表示，家中養了4隻品種及性格各有不同的狗狗，其中一隻松鼠狗「阿餅」幾個月前突然行為有異，每次媽媽躺下時，牠都會坐在她的肚皮上，用手壓住或用鼻聞她的胸骨，令媽媽感到非常疼痛，後來她才知道背後的原因！

Corly最近三年分別先後領養了4隻狗，牠們品種及性格各有不同。（受訪者提供）

居住在新加坡的港人Corly接受《香港01》訪問時表示，最近三年分別領養了4隻狗，牠們各有不同程度的隱患及被棄養的經歷，即使如此，媽媽仍堅持收養，給牠們一個新家：「我家4寶經歷前半生的不幸，牠們基本上都很生性，從沒有咬家具、電線，當中最聰明的是松鼠狗阿餅。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

阿餅活潑好動，常常命令一家人，例如要媽媽幫忙拾回牠拿不到的波波，命令家人餵食、按摩等，有時媽媽玩手機不理牠，阿餅就會用嘴把媽媽的手放在牠的頭上，令媽媽哭笑不得。

半年多前新加坡因疫情而封城，Corly多了時間在家陪伴狗狗。誰知阿餅突然開始行為怪異，常常用手壓住或用鼻聞媽媽的胸骨，令Corly很疼痛：「每次我都推走阿餅和大罵牠，但牠仍然繼續做，我已收養牠3年，以前從沒有發生這種事情。」後來媽媽才知道原來阿餅這樣做是有原因…….

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對於阿餅的靈性，Corly非常感激牠：「雖然牠們不懂說話，但會知道牠愛的人生病，會用自己的方式表達。如果不是阿餅告訴我，我到現在都不會知道自己患病，幸好現時淋巴未擴散，化療後就可回復健康。」

Corly曾經患過大腸癌及子宮癌，對於第三次再度患上癌症，她指會繼續勇敢抗癌，不會遺棄狗狗：「我只要多半年就會完成化療，狗狗是我的家人，一生的愛寵，沒有任何理由令我們分開，除非我不在人世。」

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