橘貓冰天雪地敲門求救　獸醫說穿殘酷真相　令媽耿耿於懷破例收養

生命只有一次，可以的話請伸出援手。 這隻一臉愁容的流浪貓，在去年的情人節，出現在加拿大魁北克省貓義工Jaelle的家門外，牠用肉掌輕拍着大門，並發出悲慘的哀叫聲。Jaelle見狀便立即開門讓牠進家，並帶到貓咪救援組織裏尋求協助。

就是牠，在情人節當天，突然拍打着Jaelle家的大門。（One Cat At a Time）

這隻流浪橘貓，因一個舉動從而逆轉了牠的命運。在去年的情人節，牠突然出現在加拿大魁北克省貓義工Jaelle的家門外。牠用肉掌拍打着Jaelle家的大門，像是要求協助。雖然Jaelle從沒見過這貓，但看到牠可憐的樣子，於是二話不說便讓牠進屋。

在帶牠去看獸醫後，獸醫說了一句令Jaelle耿耿於懷的話，令她決定打破慣例，收養了這可憐的流浪橘貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟獸醫說了什麼，令Jaelle改變主意，決定收養這貓】

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Aslan是隻相當幸運的貓咪，牠靠自己的能力找到一個溫暖的家。但事實上，還有許多流浪貓狗，牠們沒有一個可以遮風擋雨的家，生病了也沒人去看顧。因此，有能力的話，應盡量伸出援手，牠們正等待着你的救援。

One Cat At a Time就是這樣的一個救援小貓咪的組織，他們只是小組織，非牟利機構，因此着眼點不在大規模的救助，而是集中力量，能救一隻得一隻。每個義工手上，盡量保持只有一隻貓咪，將貓咪照顧得最妥善為首要任務。

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每位貓奴畢生的志願，就是討得主子歡心，受牠們「寵幸」，港媽Cindy也不例外。然而，Cindy的受寵之路卻遇上一位程咬金：她家中的外傭。因外傭天天待在家，和其中一隻貓咪的感情尤其深厚，Cindy為了奪回愛貓的關注，決定使計擊退對手，開展爭貓攻防戰。

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