韓國流浪貓討吃後不吃　叼肉即急步走　跟蹤牠轉角見最心酸一幕

母愛是非常偉大，無論生活如何艱難，媽媽也要確保子女三餐溫飽。 韓國某個小鎮，有主人將唐貓「娜比」遺棄，令牠在街上自生自滅。為了生存，牠不停去餐廳討吃，令自己可以勉強溫飽。但最近娜比一反常態，向店家討吃後卻不吃，反而叼着肉急步離開，原來背後是藏着心酸一幕。

娜比被主人遺棄後，流浪兩年。（Sohu）

娜比在小鎮上流浪兩年，原本牠有一個溫暖的家庭，但卻遭到主人遺棄街頭。自此貓咪只可向餐廳老闆或員工討吃，但並非每名老闆都願意施捨。有次娜比太肚餓，到一間餐廳的廚房偷食物吃，最後遭到老闆打傷，變成單眼貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

後來娜比終於找到幾個善良店家，並定時到這幾間餐廳討吃。老闆及員工都願意餵飼乾糧給娜比，每次牠都馬上吃光光。早前牠突然性情大變，對乾糧沒有興趣，於是老闆給牠肉肉，娜比隨即叼着離開，後來才發現背後的心酸一幕……

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想不到娜比被動保義工救助，並準備離開時，曾餵飼牠的善心人士都來跟牠道別，娜比亦似乎明白義工是要來幫牠們一家，牠表現得非常冷靜，並懂得感謝大家兩年來的照顧，希望娜比一家將來可以再次遇上好主人，獲得寵愛的機會。

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