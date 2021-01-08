即使東西時常被狗狗咬破、沙發永遠都破爛不堪，但養狗帶來的快樂，仍然比人們想像多，這一點相信只有養狗的人才懂。 巴西有位藝術家早前便創作一系列漫畫，透過簡單易懂的畫面描繪出養寵物前後的差異，明確的對比讓人們知道養狗有多快樂！

如果有一天，鄰居為你帶來一隻小狗，你會怎樣處理呢？（Instagram圖片：ademar__vieira）

巴西漫畫家「Ademar Vieira」原本是一位編劇，由於他的工作、生活受疫情影響，令他開始拿起筆繪畫漫畫。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前，他在社交平台上發表了一篇名為「The Choice（選擇）」的漫畫，描繪出留家抗疫時，家裏有養狗的人和沒養狗的人的差異，他在漫畫上巧妙地運用了不同的色調，鮮明地表達出養狗後的生活充滿了色彩，令原本抗疫留家的苦悶生活添上生氣。

▾▾▾養狗的快樂，只有養狗的會懂？點撃圖片放大：看你懂得多少？▾▾▾

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自新冠肺炎在全球蔓延後，大家為了保持社交距離都盡量留在家裏。對於有養寵物的家庭來說，即使這段時間一直留守在家裏，但在寵物的陪伴下，他們的生活都不失樂趣。而Ademar Vieira就想把這篇漫畫獻給隔離期間對我們心理健康作出貢獻的寵物們。

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