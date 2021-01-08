伯恩山犬│媽牽4巨狗過馬路卻意外摔倒　牠們一致舉動令她超丟臉

每個人都發生過糗事，而且當然不希望別人察覺到。但許多時總是事與願違，越不想人知反而是欲蓋彌彰。 台灣有位媽媽養了4隻伯恩山犬，這天浩浩蕩蕩的帶着牠們上街散步。沒料到在過馬路時，其中一隻狗狗卻鑽到媽媽腳前，結果一個失平衡，媽媽誇張地摔倒地上。這時手上的牽繩都鬆脫了，媽媽還擔心狗狗們會跑開不見，沒料到抬頭一看，她覺得更尷尬了。

（facebook圖片：伯恩山聯萌 - Bernese Lovers）

媽媽Lai小姐家裏養了4隻伯恩山犬，分別是「Alpha」、「Beta」、「浩克」和「Gama」。媽媽常叫牠們是「四寶」，因為牠們雖然是女生，但都長得威風又帥氣，而且很愛撒嬌，也喜歡和人玩耍，不會亂吠叫。媽媽特別為牠們開設了社交平台分享的日常生活點滴，在伯恩山犬界裏很是有名！

這天，媽媽帶着4隻狗狗去了台東遊玩，正要去逛夜市，路過十字路口。當時天色已黑，汽車都開了車頭大燈照着前方，這時Gama不知為何，突然沒好好地走路，卻鑽到媽媽腳前。然後，媽媽就一個「花式摔」，雙手舉高摔在地上，手中牽繩都飛脫了。

正當媽媽擔心，狗狗們會跑開時，她抬頭一看見狗狗們動作一致，加上車頭強光照射下，她成了焦點所在，媽媽表示：尷尬死了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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媽媽把她這個尷尬糗事，分享到「伯恩山聯萌 - Bernese Lovers」裏。媽媽自嘲地說「牠們一個是導演、一個是編輯、一個是攝影、一個是臨演，媽媽就是女豬腳」。

網民看到這事後，紛紛留言表示很有趣，腦海裏畫面都浮現出來了。「真的很好奇車主反應」、「4隻狗狗當時內心戲一定很多」、「被逗得笑了，完全忘了要問候媽媽傷勢」、「幸好沒跑開，不然會更頭痛」。

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