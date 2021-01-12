百厭唐貓離家失蹤　爸家門外撿貓屍超傷心　10小時後結局神反轉

以為愛貓離世，之後突然失而復得，你會有什麼感受？ 台灣有貓主在社交平台表示，某天早上在家中看不到唐貓「樂樂」，尋找了大約四小時，都徒勞無功，懷疑牠偷走出街。其後媽媽在家前面的馬路中間，看到一隻白色肥貓躺著不動。爸爸上前查看，發現貓貓跟樂樂非常相似，秒速鼻酸，並把屍體埋在對面的泥土堆。誰料10小時後，結局竟然神反轉……

樂樂現時兩歲，非常可愛，是一隻大肥貓。（受訪者提供）

貓主黃仁德接受《香港01》訪問時表示，兩年前收養唐貓樂樂，從此被貓咪完全征服，後來更陸續收養了4隻唐貓，成為多貓家庭。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貪玩的樂樂以前曾試過趁家人開門時，偷走出去。早前，爸爸在起床後不見樂樂身影，在浴室及房間都遍尋不獲，即使叫牠的名字都無任何回應，連中午吃飯也沒出現。正當一家人擔心牠再次偷走之際，媽媽就在家門外的馬路中間，看到一隻白色肥貓被車撞到，躺著不動。

爸爸指貓貓的體型、顏色、甚至連斑點位置都跟樂樂非常相似。他秒速鼻酸，不敢細看，並將屍體埋在對面的泥土堆：「我腦袋一片空白，只是一直回想與牠相處的日子。」全家人感到很難過，默不作聲，誰知晚上結局居然超意外……

▾▾▾點擊圖片放大看，爸爸以為樂樂被車死，最終結局是如何?▾▾▾

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爸爸表示樂樂陪伴他們經歷過許多難忘時刻，是家裡最大、最肥胖、最帥氣的貓咪，深受家人寵愛，失而復得令他們很感動，並坦言要珍惜相處的時光，不能讓自己後悔。

網民看到照片後，紛紛指「害我不知道要按哭還是笑哭」、「驚不驚喜意不意外」、「九條命，復活要冷卻時間啦」、「還不快點開各種罐罐來慶祝」、「轉折太大的一篇，睡多久啦！我會笑死」、「心情好比坐雲霄飛車」、「看完之後.....我真的不知道該點哪一種表情的讚」、「把我的眼淚還給我！」。

同場加映：與喵星人互動，往往有意想不到驚喜的故事！

這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？

【點擊圖片齊來看，究竟貓咪為何被弄得滿臉都是白色不明液體！】

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▾▾▾當你滿心以為這是貓仔時，牠給你一個特大驚喜。▾▾▾

點撃圖片放大看，唐貓大頭10個月大仍未有蛋蛋，媽媽得知真相後崩潰的過程！▾▾▾