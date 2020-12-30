23kg唐狗散步遇無繩貴婦狗狂吠　媽說美麗謊言擊退對方主人

如果主人帶愛犬散步時，遇到其他沒有繫狗繩的寵物「挑機」，你會如何自處？ 台灣有狗主在社交平台分享，聖誕節前夕帶家中23公斤的唐狗「歐力夠」外出散步，中途他們遇到一位狗主以及一隻沒有牽繩的貴婦狗，媽媽立即縮短歐力夠的狗繩，命令牠坐下別動。此時貴婦狗開始狂吠，媽媽勸主人替牠牽上狗繩以策安全，誰知主人堅拒。突然媽媽靈機一觸，說了一個美麗謊言，秒速嚇到對方轉身離去！

歐力夠很友善，親人親狗。（受訪者提供）

狗主林佳燕接受《香港01》訪問時表示，當初是從網絡上領養歐力夠，牠的品種是唐狗混獵犬，現時9個月大，個子雖大但性格乖巧，亦非常聰明，深得家人喜愛：「歐力夠從小就懂得坐與等待，我也有訓練牠其他指令，通常教一至兩次牠就學會。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽經常帶歐力夠外出放電，貼心的她每次都會選擇安全的散步路線，以避免狗狗在散步時，被大型犬隻吠叫而喪失自信。早前歐媽在聖誕節前夕特意帶歐力夠散步，欣賞河邊的燈飾。

突然媽媽遠遠看見一位中年男子走過來，腳邊還有一隻未牽繩的貴婦狗。她即刻縮短狗繩，並命令狗狗坐下不要動。同時貴婦狗不斷狂吠，而且呲牙咧嘴。媽媽勘主人替貴婦狗牽上狗繩以策安全，誰料主人指狗狗非常兇，不會怕歐力夠，堅拒牽上狗繩。為了不想起衝突，媽媽靈機一觸，向對方說了一個美麗謊言，一秒擊退主人！

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媽媽表示，為了保護自己的毛孩與別人的寶貝，主人應該要負起維護狗狗安全的責任：「我一直不明白為何有主人不願保護好毛孩，難道一定要見血廝殺才懂後悔嗎？我不想歐力夠因對方狗狗的吠叫，為了防衛而學會對吠或攻擊。」

網民看到歐媽的分享後，紛紛表示「有智慧女人，三言兩語就把問題解決了，氣質滿滿」、「現代版黑羊白羊過橋」、「這話術好像不錯，我也要來學起來」、「我以後也要這樣說，不然被咬的都是肉肉」、「說的好，下次說在動物園顧老虎的」。

▼▼▼同場加映：歐力夠早前無法出門上廁所的趣事！▼▼▼

台灣早前連續下雨，唐狗「歐力夠」無法外出上廁所，令媽媽非常煩惱。於是媽媽靈機一觸，到百貨用品店花55元自製尿尿神器，解決多日的煩惱，更令網民不禁讚嘆「這招太強」！

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▼▼▼台灣有狗主日前表示，最近連續多日下雨，所以一直無法帶狗狗出門散步。誰知有一天狗狗在家中上廁所後，想出一個超聰明的方法，來向媽媽抗議，表示自己想出門，嚇了主人一跳！▼▼▼

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▼▼▼早前媽媽帶洛威拿「慢慢」外出，誰知牠不小心踩到其他狗狗的大便，媽媽忍不住罵了慢慢幾句，慢慢疑似感到受委屈，竟然瞬間露出超無辜神情，令媽媽哭笑不得！▼▼▼

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