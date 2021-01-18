蘇志威劉小慧｜高加索犬離世發長文悼念　被咬傷仍坦護：自己有錯

蘇志威與劉小慧夫婦兩人都是喜歡動物的人，家中養有2狗2貓。去年年底，他們更在社交平台上為高加索犬招親，希望牠有個伴侶。不料，在前兩天（1月16日），新婚不久後的愛犬已畢業到了彩虹橋，令兩人傷心不已。

蘇志威與劉小慧夫婦兩人，早前（1月16日）在社交平台上分享哀悼長文，懷念老狗離世的傷痛。他們兩人在去年年底時，曾替家中老狗高加索犬Bear Bear在社交平台上招親，更成功替牠配對到了一隻白色拉布拉多犬。



可惜，11歲的Bear Bear不敵病魔，離世去了彩虹橋。夫婦兩人都發長文表示哀痛，回憶起一個個與愛犬相聚時的快樂時光。►毛孩子有IG了，來追蹤我們

【點擊圖片放大看，回顧蘇志威與愛犬的點滴感情故事。他曾被愛犬咬傷，但仍坦護指是自己做錯事】

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過往的我很怕面對生離死別，之前有隻狗仔小腳板走咗，我都會喊足三日三夜。但今次我仍是會憂傷，但我學識放開，因為我知道bearbear都想我哋開心快樂，唔好為佢傷心。多謝bearbear這11年來的陪伴，睇住你同Ina一齊長大，時間過得真係好快。每次返到屋企都見到你嗲嗲貢，挨身挨勢想問攞嘢食，又唔知自己牛高馬大，回想起這個畫面都感到溫暖。 劉小慧

劉小慧在社交平台發文表示，自己對狗狗離世很是傷心，但認為狗狗能在家人陪同下離開，應該也沒遺憾了。

有點可惜的是大女兒Yumi仍在日本進修，未能送狗狗最後一程。不過，「我朋友建議了一種方法，讓我帶牠回家，繼續留在我們的身邊，陪著我們到老，稍後如果有機會就同大家分享。」

最後她更寫出歌詞作為送給bearbear最後的禮物：

最後 送上我一首歌給bearbear 🎵，留住這一刻，一分一秒，如同伴你一起，一生一世。

同場加映：許多藝人在愛寵離世後，都有發文表示自己心底的哀痛

鄭秀文與許志安的愛犬Lucky仔去了彩虹橋，Sammi自然是傷感萬分。她日前（10月7日）在IG裏發布了千字長文，悼念離世狗狗。回顧Lucky仔最後的歲月，Sammi真的是時刻緊貼在Lucky仔身旁，並為牠付出了許多時間與心血。

【點擊圖片回顧，看看Sammi在Lucky仔最後歲月，是如何細心照顧，每個行為都實證她與狗狗之間早已不可分割】

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點擊連結看全文：【鄭秀文德國牧羊犬離世 Sammi用骨灰瓶封存愛 6個舉動證人狗相愛】

同場加映：除了愛犬離世，愛貓的離去同樣令人傷感。

藝人袁文傑愛貓「囝仔」去年因癌病逝世，轉眼一年過去，但袁文傑仍未能完全釋懷，昨日（9日）更發文坦言仍保留有囝仔所用的貓砂盆，並親自解釋背後原因，引起不少貓奴共鳴。

▼▼▼▼▼點擊放大看袁文傑捨不得丟棄貓砂盆的催淚原因▼▼▼▼▼

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點擊連結看全文：【袁文傑愛貓「囝仔」離世一年 親述仍留住貓砂盆催淚原因】