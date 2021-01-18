一日毛孩，一世毛孩。即使牠們離開，主人對寵物的思念仍不會減退。 台灣有狗主早前在社交平台表示，家中13歲金毛尋回犬「蘋果」因年紀老邁，以及患有骨刺離世。面對愛犬離開，主人無法接受，終日喝酒麻醉自己，前女友為了安慰他，送贈一份貼心禮物，希望他可以早日走出悲傷日子。

蘋果樣子可愛，喜歡撒嬌。（受訪者提供）

狗主鄭果接受《香港01》訪問時表示，蘋果脾氣很好，非常愛笑，十足十傻大姐一樣：「當初前主人要棄養蘋果，我一眼就愛上牠，決定領養。但其實我小時候曾被狗咬傷，對狗狗有陰影，是蘋果讓我開始喜歡上貓狗，之後我更陸續收編了許多毛孩。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

後來蘋果年紀開始老邁，患有骨刺，要打針及吃藥治療。蘋果生病期間，爸爸曾經請神明幫忙，並許下承諾，會終生初一十五吃素，無奈最後蘋果仍然離他而去。

爸爸無法接受愛犬當了天使的事實，心碎不已，終日喝酒麻醉自己。前女友為了安慰鄭果，買了一份禮物給他。當爸爸看到這份貼心禮物後，非常感動，秒速淚崩……

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爸爸表示蘋果是他的精神支柱，13年感情，不是那麼容易放下：「即使牠離開我接近四年，我仍然想念蘋果，但這份掛念已經由傷感轉為祝福，我只希望牠一切平安快樂，歲月靜好，蘋果永遠在我心裏。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣狗主早前指，家中金毛尋回犬大約一年半前，因腦膜瘤離世。當時狗狗體型太大，沒有醫生願意冒風險做手術，只能採取安寧治療，媽媽感到非常無助及內疚，久久未能釋懷。直至最近，她才得知原來狗狗患病時，知道自己時間無多，一早已經為媽媽準備一份禮物，長伴媽媽左右。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，兩年前家中14歲唐狗「可米」突然患上罕見病，在診所離世，一家人無法接受，傷心欲絕。狗狗離開一天後，全家人竟不約而同感覺到可米回家，爸爸更指愛犬跟他擠床睡覺......▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，可米到了彩虹橋後，回家探望主人的種種跡象！▾▾▾

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