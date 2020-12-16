美國短毛貓／金吉拉｜客人三度欲離開餐廳　老闆感奇怪一問尷尬死

去過寵物餐廳的你，試過玩到樂而忘返嗎？ 台灣貓主在社交平台表示，日前有香港客人專程光顧他的寵物友善餐廳，用餐後曾前後三次向他指自己需要離開，但最終遲遲未走。老闆大感不惑，後來才發現當中超爆笑的原因，令他非常尷尬。

豆漿很可愛，深得客人喜歡。（受訪者提供）

老闆陳里昂接受《香港01》訪問時表示，自己在台中經營兩間親子與寵物友善餐廳，一共養了三隻貓、兩隻兔子與兩隻狗，牠們都非常乖巧。其中一隻五個月大的美短混金吉拉「豆漿」很親人，深得客人喜愛。老闆更指豆漿有自己的粉絲客人，他們都會專程帶零食來餵牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前一位香港客人光顧餐廳，順便帶電腦做事。豆漿一見到這客人，就好像一見如故，不停跟着他。後來天色晚了，客人三度向老闆表示自己需要離開，陳里昂亦多番感謝他專程光顧。後來他卻見到客人遲遲未走，感到奇怪，這時才得悉一個極度尷尬的原因......

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老闆表示，豆漿天不怕地不怕，想休息時，任何人都阻止不了：「牠亦曾試過睡在客人的手推車裡，有幾次客人都不知道，就把豆漿推走，之後又折返還貓，令我非常不好意思。」

網民看到圖片後，紛紛笑指「只是去吃個早餐，結果變過夜嗎......」、「說不定他說他要回去了，不是跟你說的，是跟貓咪說的」、「這種男的可以嫁了！」、「真是貼心的客人，完全貓奴，奴性堅強耶XDD」、「明天整個桌子上都筆電等朕翻牌...」、「這位客人今晚可能要辦入住了餒～」、「就這樣...三天後才離開了這家店」。

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