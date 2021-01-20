流浪唐貓被遺棄在草堆　雜草纏腳需截肢　媽陪戰勝貓瘟變3腳美貓

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-01-20 14:23

遇到生命危在旦夕的流浪貓，你會選擇給牠一個重生的機會嗎？ 台灣有貓主在社交平台表示，大約兩年前，她接到求助指路邊有兩隻流浪小貓咪不停哭叫，附近亦看不到貓媽媽蹤影，她到達時發現其中一隻黃貓「三角鐵」的後腳被雜草纏住，情況嚴重，她一度非常擔心。後來經過獸醫治理後，貓咪成功捱過截肢手術及貓瘟，變成三腳貓美男！

黃貓「三角鐵」的後腳被雜草纏住，情況嚴重。（Facebook@三角鐵的功夫）

貓主黃小牧接受《香港01》訪問時表示，兩年前一個下雨天，她接到求助指，路邊有兩隻剛出世的貓咪不停喵喵叫，附近亦沒有發現貓媽媽的蹤影：「當時我看到貓咪後嚇了一跳，其中一隻還未開眼的黃貓的後腳被雜草纏住，骨頭都外露了。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

黃小牧把貓咪送到診所，醫生把剩餘連着腳的皮剪掉，再將傷口電燒，吩咐她每日洗傷口就可以。誰知後來三角鐵患上貓瘟，不停在鬼門關徘徊，而牠走路時，常常拖行到斷了小腿的腳，需要接受截肢手術。經過媽媽悉心照顧後，鐵鐵捱過重重難關，終於蛻變成一隻三腳貓美男！

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媽媽表示一直特別心痛鐵鐵，因為牠少了一隻腳，走路時總是拖着，深怕牠以後脊椎會出現問題：「鐵鐵上廁所時都是躺着在砂子上面，牠抓不到砂，經常黏到整個屁股都是，我不在家時鐵鐵都不知道吃了多少砂。」媽媽只希望鐵鐵能夠健康快樂地成長，用鋼鐵般的意志力戰勝生命的每個難關。

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台灣有貓主在大年初一領養了一隻爛眼小貓，經過貓主3個月小心呵護、照顧，貓咪的眼睛已經回復正常，當牠張開眼睛一剎那，一雙異色的瞳孔更令無數網民震驚！

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