油塘菜檔10隻唐貓困籠迫吹寒風　議員見檔主拿保暖恩物才知是誤會

觀塘區議員王偉麟日前在社交平台指，於去年12月收到街坊投訴，指油塘中心附近一間菜檔檔主，在檔口飼養多隻貓隻，並將牠們長期困籠，懷疑貓貓生活得不好，擔心貓隻安全。王偉麟與愛協督察到場了解後，得悉貓貓們的情況，發現是一場誤會，並揭開當中的暖心真相。

油塘有菜檔檔主，在檔口飼養多隻貓隻。（Facebook@油麗 • 王偉麟議員）

王偉麟接受《香港01》訪問表示，去年12月下旬，有街坊向他反映，油塘中心鄰近一間菜檔檔主，長期在檔口前擺放多個貓籠，飼養逾10隻貓隻。該名街坊認為貓貓不適宜被困籠內，那裡環境不好，「好天曬落雨淋」，加上近日天氣寒冷，牠們非常可憐，故希望尋求議員協助。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

王偉麟指動保不是自己的專長，加上事件地點並非他負責的議區，於是他聯絡了愛協督察一起到場了解事件：「檔主在菜檔養有一隻唐狗，以及多隻唐貓，當中三隻為幼貓，十隻為成年貓，籠內有乾淨食水及糧食。」愛協檢核部特遣隊總督察吳縣勳到場後，亦為貓隻做了簡單檢查，發現牠們健康良好。

虐貓疑團解開後，議員發現原來事件背後藏有暖心真相……

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菜檔檔主Ann姐接受《香港01》訪問表示，多年來收到不少的人投訴：「我將流浪貓放在檔口飼養，是因為牠們本身是流浪的，不會喜歡居住在家中，無得自由自在生活，反而養檔口可以等我在收舖後，放牠們出來在舖入面自由跑，點都好過喺屋企。」

對於是次投訴Ann姐指不會感到擔心及失落：「我無驚過，我檔口其實好開揚，街坊都可看到一清二楚我點對貓，如果我有做得唔啱會認，但我無做錯，有咩你哋就落嚟睇。」

愛協續指，由於擔心檔主未能照顧全部貓隻，已建議她將部份貓隻安排當區居民領養及照顧，並勸喻她停止接收其他貓隻，愛協督察亦會繼續與當區區議員跟進貓隻領養情況。

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