撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-01-29 15:14

最近天氣持續寒冷，不少主人都會開暖爐給家中的毛孩取暖。台南這位貓主也不例外，她幾乎每天都會開暖爐給貓咪取暖。不過，最近每次當暖爐按定時自動關閉後，原本不會跳到桌上的貓咪，竟然會跳到桌上，原來背後存在一個小誤會！

每次開暖爐，多多都會第一時間衝過去佔位置。（受訪者提供）

貓主洪小姐透過facebook接受《香港01》訪問指，家中養了3隻貓咪，當中橘白貓「多多」最怕冷，每當她打開暖爐時，多多都會第一時間窩在爐前「烤肉肉」，「只要打開暖爐，牠都是第一個衝過來佔位置的。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

由於怕長時間開著暖爐會有危險，所以她一般都會設定為定時自動關閉。最近，她發現每當暖爐關起來時，多多就會自動自覺跳到桌上默默地坐著或趴著，她好奇走過去一看，才發現多多把一件小家電誤會成暖爐！

每次暖爐定時關閉，媽都會看到過個場面。（受訪者提供）

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「我該怎麼跟牠解釋那個不會熱⋯⋯」媽把多多「取暖」的照片放到facebook群組「有點毛毛的」，吸引了超過6千網民讚好，多達400個留言，部分網民指：「這個瑕疵品還不拿去換」、「牠看著一樣發光，心裏就感覺溫暖」、「顏色對了那一切也都對了」、「以為這樣就會溫暖」、「這個小的不太熱」。

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點撃看全文：女兒拜托媽買貓砂鏟 回家帶爆笑驚喜 網民笑到哭：好嘢嚟