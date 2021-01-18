流浪貓媽帶4小貓深夜上門求包養　爸以為要做貓奴　結局出乎意料

若遇到流浪貓討吃，你會幫助他們嗎？ 台灣有狗主早前在社交平台表示，上星期半夜他不停聽到屋外有貓叫聲，隔天一早他到後院查看，發現有一隻唐貓媽媽帶着四隻小貓咪前來投靠。對貓咪零知識的他不知所措，立即上網發帖文求助，誰知貓媽媽原來並非一心來求包養……

早前Yuki爸發現有一隻唐貓媽媽帶着四隻小貓咪前來投靠。（受訪者提供）

狗主Yuki爸接受《香港01》訪問時表示，家中有一隻七歲的秋田犬「Yuki」，當初是朋友家的狗狗生下，知道他想養一隻大狗，於是割愛，令他從此與毛孩結下不解之緣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Yuki性格活潑，一向愛去後院玩耍，爸爸早前留意到那裏經常有流浪貓流連，三個月前開始，他放了一些貓糧及清水在後院，希望幫助牠們解決三餐煩惱：「浪浪很捧場，每天都有來吃，只是我不知道誰是誰。」

上星期某晚深夜，Yuki爸聽到後院有貓叫聲，隔天早上他立即前往查看，竟然發現一隻貓媽媽帶着四隻小貓咪在後院休息：「這隻貓媽媽也太大膽，竟然舉家遷徙過來，我只好趕快把乾糧跟清水倒滿，也擺好紙箱和保暖衣服，希望牠們能溫暖一些。」

Yuki爸原以為貓媽媽一心來投靠，誰知……

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Yuki爸指因為他平常是養狗的，對貓一竅不通:「我不敢多想要不要將貓咪收編，只能先暫時幫忙牠們度過這個寒冬，之後的事情就隨緣吧！」

網民看到圖片後，估計貓媽媽應該很年輕，小貓則大概有兩個月大，亦有網民表示「喵老木真的好可愛！謝謝你的愛心」、「感激你救助5條小生命，好運滿滿」、「很會找地方捏！還有24小時專人監控XD」、「你家一定是風水寶地！」、「也好想遇到貓來富呀～」、「善良又有愛的人，一定會有福報的」、「貓媽媽很聰明，投靠好心地的你」、「天寒地凍，謝謝你照顧牠們」、「謝謝您寒風中送暖」。

▼▼同場加映：其他流浪貓咪報恩的故事！▼▼

▼▼日前有網民在社交平台表示，公司兩個月前突然出現一隻流浪黃貓上門討吃，員工們紛紛伸出援手，定時餵飼。之後黃貓突然神祕消失一天，不再定時上門，誰知一個月後貓咪竟然送上神秘禮物，令員工們非常驚訝！▼▼

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▼▼在美國有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。▼▼

【點擊圖片看故事，兩隻流浪貓主動求包養後，知恩圖報送上了什麼呢？】

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▼▼外國有屋主表示，幾個月前發現自家門前，出現一隻流浪黑貓。屋主準備了乾淨的食物及水給貓咪。黑貓警戒心很高，日子久了，牠慢慢開始信任屋主，每天都來討吃。後來， 黑貓突然消失，幾星期後，牠再次出現，並帶著神秘驚喜報恩！ ▼▼

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