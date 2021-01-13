唐貓日夜臭臉跳上電視機前擋螢幕　直至這一刻爸才知是求關注

養寵物可以為你帶來歡笑，但亦有可能為主人帶來麻煩。 台灣有貓主在社交平台表示，自從家中養了唐貓「小虎」之後，就沒有一天能好好看電視，因為小虎不分日夜，每當爸爸要看電視時，牠都會立即跳上電視機前，遮擋螢幕，令爸爸非常無奈。最近爸爸發現，小虎這個行為，原來是為了表達不滿……

小虎最愛坐在電視機螢幕前。（受訪者提供）

貓主陳劦嘉接受《香港01》訪問時表示，一年半前在街上遇到小虎，當時牠被貓媽媽遺棄：「小虎曾經躲在別人的車子引擎內，非常危險，所以我趁牠跑過來我的車子時，趕快將牠收編。」 爸爸常常帶小虎外出散步：「牠很愛冒險，但是又膽小，我們會去人少的地方，盡量不到人擠人，以及吵鬧的地方，令牠不會有壓力。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

乖巧的小虎亦有調皮一面，每次爸爸要看電視時，小虎都會立即坐在電視機螢幕前，佔據半邊畫面，有時牠還會故意在電視機前面走來走去，更露出一臉哀怨或生氣的樣子，甚至試過直接閉著眼睛睡著，令爸爸非常無奈及不解。

爸爸曾試過將電視機搬到不同地方，但最後仍不敵小虎，只好放棄。而最近爸爸才明白，小虎這個行為，原來另有原因……

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網民看到相片後紛紛指，「可能是因為螢幕會發熱，牠想取暖而已」、「你没有给牠ㄧ個舒適的座位吧!」、「喵~有我就要滿足了，看什麼電視？有比我好看？」、「我覺得的牠應該有話要說，你看牠專注的眼神」、「有我，還需要其他？」、「我家的喵星人也一樣」、「Hahaha!太需要你的注意了」、「我可以幫妳抱著牠」。

同場加映：與喵星人互動，往往有意想不到驚喜的故事！

這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？

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