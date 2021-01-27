雪橇犬在大火中失散更熏得面目全非　重遇時爸媽憑這物件認出牠

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-01-27 13:34

縱使樣子變了，但人與狗狗的關係從不改變。 在2018年的美國加州山火，曾摧毀了不少人的家園，更令許多主人與寵物失散。當時便有一隻狗狗與主人失散了，當人狗重遇時，牠的外表發生了很大的變化，但牠的心意爸媽還是能感受到。

2018年只有1歲的雪橇犬Max，在大火下與家人走失了！（fb@Max Yeager）

這宗感人的重逢故事，發生在2018年美國加州。當時加州發生了嚴重山火，由於火勢很急，不少人來不及把寵物救出，因此出現不少寵物與主人失散的個案。

當時還是１歲的雪橇Max，便與和爸爸Jeff和媽媽Michel Yeager失散了。雖然爸媽想盡方法找Max，但連續幾天都沒消息。沒想到打開電視新聞時，便留意到有在災場有一救出了一隻叫Max的狗狗，可是外表卻是隻土黃色的狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，縱使狗狗外表大變，但媽媽與狗狗之間心靈的聯繫沒有改變，更憑這東西認出就是牠】

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雖然Michel坦言，當看到被燒傷後的Max時，她沒有即時認出來。但這灰黃色的狗狗很主動地親近她，讓她即時感受到這就是Max了！

幸好，Max除了全身毛髮被燒傷外，身體沒受其他損傷，獸醫稱只需幾個月時間，就可以完全康復。時光荏苒，現在的Max已經４歲，牠很健康很快樂，因為有這麼多疼愛牠的人！

▼▼同場加映：Naïa日前不開心，隨即跑到花園，躺在地上發脾氣。無論主人怎樣叫牠，牠都不予理會，令主人非常無奈。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，雪橇Naïa發脾氣睡花園不理主人的原因！▾▾▾

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▼▼日本網民分享，小主人高興地擠進狹小的狗籠裏，但仍一臉天真地托腮扮花，露出開心的笑容。而在身旁的雪橇犬，也被熱情的小主人感動，以一副包容任性女友的溫柔表情，從容面對！▼▼

【點擊圖片放大看，妹妹硬要擠狗籠與雪橇犬在一起的情況，以及妹妹不在時狗狗的有趣睡姿】

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