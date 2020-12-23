雪橇犬│二哈聽到爸回家　嚇到立即跳起關電視　還拿這道具做家務

西伯利亞雪橇犬有著「二哈」的稱號，全因牠時常做出令人傻眼的行為、舉動，不過與其說牠傻，不如說牠時常扮豬吃老虎？ 內地有兩隻超級聰明的雪橇犬，牠們表面上好像蠢蠢的，實際上就好像一個小孩般聰明。日前，爸回家時聽到屋內有怪聲，開門看到兩隻狗狗沒有異樣，但心裏還是不安，於是打開監視器，看到令他感到超震驚一幕。

麥妞時常做出令人傻眼的「神舉動」。（微博圖片：神哈麥妞）

內地網民養了兩隻超級聰明的雪橇犬，分別是「麥妞」和「渣渣」，牠們時常做出各種各樣令爸超震驚的行為，所以爸還為牠們開了一個微博專頁「神哈麥妞」。麥妞和渣渣十足一個小孩子，時常學習人類的行為，而且還懂得開門給爸爸，不過牠們的能耐又豈止這些？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前，爸回家沒帶門匙，於是叫麥妞出來開門，可惜叫了幾聲才出來應門。爸聽到屋內有怪聲，於是翻看監視器，意外發現令人震驚的一幕！「要不是監控拍下，我都不敢相信⋯⋯」到底他養的是狗還是人呢？原來爸不在家的時候，牠們生活是這樣過！

▾▾▾到底爸在監視器的畫面看到什麼呢？點撃圖片放大：看令人震驚的畫面▾▾▾

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爸隨後把監視器影片分享到影片分享平台「抖音」不少網民都被麥妞和渣渣的行為逗笑，甚至把影片轉貼到各大社交平台，有網民留言指：「牠們絕對是人扮的！」、「懂得打掃、開門好乖巧」、「說不定牠們是來侵略地球的外星人」、「反應超快的」、「二哈智商哪有那麼高？」

▼▼同場加映：Naïa日前不開心，隨即跑到花園，躺在地上發脾氣。無論主人怎樣叫牠，牠都不予理會，令主人非常無奈。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，雪橇Naïa發脾氣睡花園不理主人的原因！▾▾▾

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▼▼日本網民分享，小主人高興地擠進狹小的狗籠裏，但仍一臉天真地托腮扮花，露出開心的笑容。而在身旁的雪橇犬，也被熱情的小主人感動，以一副包容任性女友的溫柔表情，從容面對！▼▼

【點擊圖片放大看，妹妹硬要擠狗籠與雪橇犬在一起的情況，以及妹妹不在時狗狗的有趣睡姿】

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