狗狗怕再被遺棄不敢出門散步　媽用超貼地方法助走出陰霾

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-04 08:10

每隻狗狗都值得被愛，被遺棄不是牠的錯，請給牠們多一次機會。 美國女子Karen Masser在去年時，於收容中心領養了一隻曾被人遺棄的狗狗Lillie。這狗狗膽子很小，眼神總是流露出不安，當來到Karen家時，牠甚至不敢進屋！

(ig@lilliethepibble)

這隻楚楚可憐的狗狗叫Lillie，牠曾遭人遺棄，並輾轉去到美國加州的收容中心，再由Karen Masser於2020年7月時領養回家。在接Lillie回家的路上，Karen已發現狗狗情緒很不安徬徨，回到家後甚至連大門也不敢進，令人看了感到心酸。

雖然Karen沒法知道，究竟狗狗Lillie曾遭受到怎樣的對待，但她決心要讓畏縮的Lillie作出改變，要用愛去融化牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟Karen用什麼方法，讓狗狗Lillie可以走出被遺棄的陰霾，再次獲得重生】

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Lillie在幾個月內的變化，效果是有目共睹的。從前膽小、畏縮沒有自信，如今已經變成活潑開朗的孩子。

Karen也表示，她起初很緊張，因為不知是否能令Lillie快樂起來。但她真的是用心用力，處處都為Lillie設想。慢慢地，Lillie臉上綻放出美麗的笑容，Karen也感到很安慰。「我覺得自己很幸運，可以成為Lillie的主人，我為牠感到驕傲！」

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▼▼同場加映：俄羅斯一名男子偶然遇到一頭小狗，遂好心把牠帶回家照顧，讓牠和家中的雪橇犬一起生活。豈料，小狗的體型以出乎意料的速度成長，在數個月後已經超越了一眾狗狗，身世似乎另有隱情。▼▼

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