黑貓叼陌生灰紅色骯髒毛公仔　媽伸手丟掉見神秘白牙、血跡秒嚇呆

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-08 14:44

外國有貓主在社交平台表示，家中黑貓「Shadow」一向習慣叼著喜歡的東西走來走去，早前她看到Shadow在花園撿了個灰紅色的毛絨球當寶貝，她深感非常骯髒，故伸手把它從Shadow嘴上拿下來丟掉。誰知她眼睛餘光突然看到公仔有兩顆白牙及血跡，令她秒速嚇呆！

Shadow性格親人，非常貪吃。（受訪者提供）

貓主Shadow媽接受《香港01》訪問時表示，Shadow快滿一歲，是老公去年送給她的聖誕禮物：「牠是朋友家中的貓媽媽所生，後來貓媽媽被車撞死，原主人的妻子又懷孕，沒辦法再照顧三隻貓，所以只留下一隻其餘送出。Shadow自小就與狗狗一起長大，所以牠一向有狗狗的行為，喜歡玩丟球再撿回來呢！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽表示Shadow 剛來新家時，他們都不准牠去花園玩，直至最近才讓牠開始自由出入。早前下午茶時間來到，媽媽準備餵愛貓食點心時，發現牠一如以往拿著喜歡的東西走來走去，媽媽心想：「外面撿個灰紅色的毛絨球也當寶貝？」於是她伸手丟掉髒髒的公仔，並放到旁邊。

突然她眼睛餘光看到，公仔上有兩顆白牙，亦伴隨血跡，嚇到她立刻大聲尖叫及原地踩踏！

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網民看到照片後，紛紛笑指「牠把最好的給妳，要讚許牠才對。」、「我收過沒有頭的老鼠，我們可以湊一隻完整的耶」、「跟你說要誇獎、不要罵他，要不然下次可能是活的或是更讓你傷腦筋的物體」、「喵os：幹嘛搶我的食物」、「更慘的是牠把老鼠身體吃了，我家的也有過，而且還咬到我爸的床上」、「只能用時間淡忘了，用愛沖淡一切吧」、「看了這一幕，妳還會吸貓吻貓嗎?」

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▼▼不少貓主都喜歡自製貓玩具，只要看到貓咪寵幸自己DIY的玩具，爸媽都會非常滿足。台灣有位網民日前竟自製「人肉逗貓棒」。他早上醒來，發現自己有晨勃的情況，旁邊的黑貓也好奇地盯著，於是試著用丁丁逗牠玩耍，結果⋯⋯▼▼

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▼▼在美國有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。▼▼

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▼▼外國有屋主表示，幾個月前發現自家門前，出現一隻流浪黑貓。屋主準備了乾淨的食物及水給貓咪。黑貓警戒心很高，日子久了，牠慢慢開始信任屋主，每天都來討吃。後來， 黑貓突然消失，幾星期後，牠再次出現，並帶著神秘驚喜報恩！ ▼▼

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