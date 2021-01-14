流浪黑貓遇車禍難產　不肯離開孩子守車底　獸醫送驚喜令貓媽振作

貓咪不懂說人話，但牠們也有感情，而當中母情對兒子的感情，是最真實不變的。 在韓國，有一對情侶正要開車離開，但發現車底有隻貓咪趴着，無論怎樣發出響聲，又或是用食物利誘，牠還是一動也不動。他們最終找來動保組織與獸醫，揭開一個令人心酸的母貓喪子故事。

事情發生在一個下雨天，冬天的韓國街頭。有一對情侶正想駕車離開時，發現車底趴着一隻黑貓，無論發出什麼聲音，用食物引誘牠還是不肯出來。黑貓對外界發生的事不像是不感興趣，失魂落魄的樣子，令人很是擔憂。

當獸醫到場後，留意到黑貓身旁有貓B屍體，恐怕這貓咪難產了，牠守在這裏不肯離開，是因為實在太傷心。

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這隻黑貓被救起時，顯得相當黏人，一點也不像流浪貓。但是獸醫事後曾到撿到貓咪的附新挨家挨戶的查問，有沒有人走失了貓咪，但沒有得到回應。

不過，黑貓總算有個美好的結局，牠隨後被這對情侶收養了，相信牠會有一個溫暖快樂的家。

同場加映：貓咪擅闖民居當產房誕3貓 屋主得悉原因後淚崩秒收養

土耳其有位屋主聽到屋外有流浪貓敲門、喵叫，她以為貓咪肚餓，於是開門讓牠進屋，結果牠竟然在沙發上誕下3隻小貓，讓她措手不及！她向鄰居打聽，才知道貓咪曾有傷心經歷。

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同場加映：貓夫婦登門求助 獲救兩星期後報恩 送上7個小驚喜

在美國，一個多月前，有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。

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