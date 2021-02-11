寵物熱話︱寵物寄養師帶薪逗貓超輕鬆？實際工作原來超心酸

撰文： 東方手藝人 最後更新日期： 2021-02-11 08:02

過年倒計時已經開啟了！然而對在外漂泊的鏟屎官們來說，農曆新年回家前面臨的最大難題就是：家裡的喵或狗主子們要怎麼辦？ ！

畢竟不管是火車（高鐵）還是飛機，在內地都是不允許主人直接攜帶寵物進到乘客車廂的，而來回辦理托運的程序在擁擠的春運大潮中，也顯得略有繁瑣。於是，「寵物寄養師」這個職業在當下全員鏟屎官的環境下，也就隨著需求出現了。

和過去好幾年的春節一樣，寵物寄養師「蛋蛋」需要由白天至黑夜去很多家裡上門餵貓。沒有春晚，沒有大團圓的年夜飯，穿梭在北京城萬家燈火之間的她，每推開一扇門的後面，撲上來迎接的都是軟綿綿的貓貓狗狗們，小七、歡歡、尤里、花花、豆豆……蛋蛋對每一隻寵物的名字都能脫口而出。

「明天再來看你」是蛋蛋對這些寵物們說得最多的話。（《職人魂》 / 箭廠視頻@bilibili影片截圖）

春節7天假是蛋蛋一年中最忙的時候，蛋蛋和愛人兩個人，有時候一天需要上幾十戶去餵養留守的寵物。早上九、十點出門，直到凌晨才回到家是正常不過的事情。在這期間，夫婦倆同時還要留出時間照顧送到工作室裡的寵物。

就算這樣，她說她能分給到的每隻寵物的時間其實都很少。「明天再來看你」是蛋蛋對這些寵物們說得最多的話。

補充貓糧、鏟貓屎、打掃衛生，最後再拍影片給主人匯報情況——這是蛋蛋每次上門餵養寵物時的固定流程。聽上去好像這真的是個免費擼貓的工作，可要同時不出錯地記住幾十隻寵物名字、性別、性格，還要觀察牠們每日的精神狀態，為什麼食物沒有吃完？為什麼躲著不出來見人？為什麼看上去像是很不舒服？就算再喜歡貓貓狗狗的人，怕是也很難扛得住吧？

按下圖看蛋蛋與萌寵相處點滴👇👇👇

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蛋蛋好幾年的專職寵物餵養經驗讓她知道，其實和寵物的相處真的不像電視劇裡演的那樣永遠溫馨，沒事的時候招一下手就鑽到懷裡任你擼毛，忙的時候就乖乖自己去曬太陽或是窩在腳邊睡覺。但貓咪的天性並不如此，與生俱來的防禦性和反抗性才是本質，「變乖」只是日復一日的陪伴和照顧，才換來的相互信任而已。

也因為這樣，短短的春節假期讓蛋蛋要和寵物之間建立信任，太難了！

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離開主人之後的無助、害怕、不安……蛋蛋全部都能從牠們的眼神中看得到。於是，蛋蛋把全部的時間都花在如何最合適​​地照顧牠們上：做營養又好吃的雞胸肉、給後腿殘廢的貓貓搔癢、悄悄躲在一旁觀察膽小貓咪的進食情況，保證每隻寵物的生活環境乾淨整潔。

遇到特別沒有安全感、不敢出來見人的寄養貓，蛋蛋和愛人就選擇在每晚睡覺前看一遍監控影片，一定要確認可以看到牠們一天的生活狀態，並且把影響傳給主人之後，才算真正完成了當天的餵養工作。

遇到特別沒有安全感、不敢出來見人的寄養貓，蛋蛋和愛人就選擇在每晚睡覺前看一遍監控影片。（《職人魂》 / 箭廠視頻@bilibili影片截圖）

然而即便付費餵養的寵物已經多到「超負荷」了，但蛋蛋和愛人每次遇到流浪貓流浪狗時，永遠都不忍心。

讓人心疼的除了無家可歸的流浪貓狗們，還有在過年前被主人拋棄在垃圾桶邊的寵物。牠們原本有主人，有食物，有家，但春節放假前，卻成為了一部分寵物被拋棄的高峰期。

先不揣測牠們的主人到底是不是出於對較高的寄養費用、對麻煩的托運手續的顧慮，最終狠下心棄養牠們。而在蛋蛋的家裡，這些沒有人為此付費的收養，也成為了夫婦倆日常工作的加碼。

每年春節前，蛋蛋都說「今年不能再這麼超負荷地接工作了」。而春節結束後，蛋蛋又會再說一遍「明年真的真的不能再這麼做了」。愛人老趙「抱怨」過很多次：「你什麼時候說話算話過」，但其實「說話不算話」的，哪裡又只是蛋蛋呢？

筆者藝君沒有養過寵物，所以之前也對寵物寄養師並不大了解，但是在看過蛋蛋和老趙的故事之後，對寵物和主人之間的關係又多了一種理解。馬上就又是春節了，希望那些帶不回老家的寵物們，都能得到主人最負責任的託管~

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