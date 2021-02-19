唐貓｜作家鄭梓靈收養10歲流浪貓　卻連續半年為一事耿耿於懷

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-19 16:09

如果流浪貓突然有日消失，你會擔心牠的去向嗎？ 作家鄭梓靈五年前收養一隻10歲的流浪貓「細龜」，牠多年來都在屋苑附近徘徊，街坊都對牠非常熟悉。收養細龜後，她一直有一件事放不下心，直至半年後，她才解開這個心結。

細龜樣子標緻，極度黏人。（Facebook@鄭梓靈）

15年來鄭梓靈一直餵飼流浪貓，細龜是她最早餵的，特別有感情。她接受《香港01》訪問時表示，兒時的細龜體形最小，常被其他貓姐妹欺負：「每次放下食物，都先被牠們搶了，最後只剩一些沒那麼好吃的乾糧給牠，有時細龜搶不到吃還要被牠們一掌掌打頭。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

初頭細龜非常怕人，根本不可能靠近三尺範圍內，故鄭梓靈從沒想過帶回家：「之後數年間細龜的姐妹分別病死或失蹤，牠亦忽然轉性，願意親我，有時還不讓我走。」奈何當時她家中的貓咪確診腎衰竭，她不敢貿然帶新貓回家，「四年後牠離開了，我不想細龜再流浪，將牠收養。」

把細龜帶回家後，她卻放不下一件事，直至半年後，她終於解開了這個心結。

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我太清楚牽腸掛肚的滋味，寧可被嘲笑太傻氣，都沒所謂。 鄭梓靈

鄭梓靈慨嘆表示，其實她不會知道別人對流浪貓動了幾分感情，或許很淡泊，也許只視為四季更迭的花一樣，有生有死、有聚有散：「但當想到對方可能會為貓的消失有一絲的難過，我就覺得有必要告知。因為我知道，絶多數消失的貓就是真的消失了。」

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