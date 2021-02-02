雪橇犬生吞價值$4000鱷魚標本　爸：難向長輩交代　結局笑瘋網民

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-02 08:05

養得雪撬犬，主人應該要有無比的包容。 台灣有狗主在社交平台表示，家中雪橇犬「米弟」一向很愛搗亂，早前他打掃家裏時，將原本放置在高處，價值超過4000港元的鱷魚標本暫時搬到書桌上，誰知米弟竟然迅速咬爛鱷魚上顎，爸爸絲毫不見殘骸，猜想狗狗應該將它全都下肚，頓時慨嘆難以向長輩交代，結局更令一眾網民笑瘋。

米弟早前咬爛價值超過4000港元的鱷魚標本的上顎。（受訪者提供）

經營紋身店的狗主賴先生接受《香港01》訪問時表示，早前家中的雪橇犬年老離世後，客人見他傷心難過便送了米弟給他：「牠目前一歲多，非常活潑好動，完全不受控，是跑了你也叫不回來的那種狗。」米弟有着典型雪撬犬的性格，終日在家中搗亂，沙發及木門全都給牠拆毀，爸爸都見怪不怪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

賴先生早前獲長輩贈送一個價值超過4000港元的鱷魚標本，對方認為標本非常霸氣，與紋身店很相襯，於是送贈給他。誰知日前他打掃家中時，將原本放在高處的鱷魚，暫時搬到書桌上，調皮的米弟趁主人沒有為意時，竟然隨即把鱷魚上顎咬爛，爸爸完全找不到殘骸，估計應該都在米弟的肚子裏。

爸爸無奈表示，當初長輩還交代他要時常替標本塗上皮革油，但自己都沒有遵從吩咐，如今事件演變成這樣，實在很難向長輩交代，只好拿起藤條跟米弟訓話......

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網民看到照片後紛紛笑指，「史上第一隻吃鱷魚的狗」、「挑戰鱷魚成功的哈士奇」、「主子為了要救鏟屎官，與餓魚奮戰，鏟屎的要謝主隆恩惹.....」、「好可憐！死了，還要再死一次」、「一定是鱷魚先動手」、「瞧那自信的眼神」、「這鱷魚可以吃幾天呢？」、「鱷魚：我當時害怕極了！」、「好高檔的潔牙骨XD」、「一臉叛逆：哈？怎麼了嗎？」、「吼唷！就大型肉乾啊」。

同場加映：其他狗狗的拆家事件！

【同場加映：台灣有狗主日前在社交平台發文，指狗狗真的很神奇，主人付出多少的愛和用心，牠就會努力回饋更多。狗主更貼了一張與狗狗情深對望的照片，令網民非常感動。誰知主人下秒公開家中災情事件，隨即笑瘋網民。】

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【同場加映：台灣有網民分享，在回家時看到家中兩隻狗狗身上出現血漬，地板也是血清斑斑，第一眼還以為狗狗受傷了。但看着兩狗狗都搖着尾巴走前，應沒什麼事，再看牠們的表情，媽媽好像懂了些什麼。】

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【同場加映：另一隻百厭狗，牠把家中的玩具都拿出來佈下魔法陣】

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