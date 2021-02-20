寵物熱話︱貓狗眼睛都自帶美圖濾鏡？帶你窺看7種動物眼中的世界

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-02-20 08:01

有養寵物的妞妞們應該多少有聽說牠們的視角跟人類很不一樣吧？因為每種動物的視覺神經都不同，有些動物的世界根本就是模糊的，所以不論是房子的格局或傢俱的顏色，對牠們來說都不是最重要的事。（笑）今天妞編輯要分享美國網站「HomeAdvisor」透過最新的科學研究成果，模擬了7種寵物的視角，一起來看看吧！

你知道你家寵物的視角是怎樣嗎？按圖查看7種模擬寵物視角▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

1.狗狗

不論家中是什麼顏色的裝潢，在狗狗眼中看到的都只是「柔和海洋風」，因為狗狗的視錐細胞會過濾掉一些過於鮮豔的顏色（像是紅色、粉色），再將其變成藍色或黃色，所以在狗狗的世界中所有房屋風格都會偏向「波希米亞風」！（狗狗的視角有240度喔～）

2.貓貓

剛剛有說到狗狗的視角是240度，而貓貓就介於人類跟狗狗之間（約200度）。牠們對於顏色的感知能力也比狗狗多一點，可以看到藍色、黃色和綠色（貓貓能看到粉紅色桌子）。跟狗狗比較不一樣的是貓貓有對弱光敏感的感光細胞，可以在夜間看得到東西。

3.金魚

金魚可以看到比人類更多的色彩，還能夠吸收紫外光幫助牠們在水中看東西，而大家手機裡的魚眼特效，其實就是來自於此。魚的圓形角膜可以360度吸收光線，且因為密度幾乎與水相同，讓牠們在水中的視線不會被水的波動影響。順道一提，金魚可以看到家中寵物亂尿尿的痕跡喔！

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+ 12 + 12 + 12

4.鸚鵡

鳥類非常依賴自己的「高校視覺系統」，牠們可以看到紫外線、藍色、綠色、紅色、白色等等，圖片中紫色的地方就是鸚鵡能見的紫外線，而我們人類是看不見的。牠們最厲害的是有接近300度的視角，還有單眼視覺功能，這樣一來就可以一邊看著食物，另一隻眼睛看著電視（誤）。

5.蜘蛛

如果是家裡養蜘蛛的妞妞更不用擔心屋裡的擺設了，因為牠幾乎看不到呀！大多數蜘蛛都有八隻相當弱小的眼睛，並依靠毛茸茸的腳來感覺周邊環境。但依據研究報告顯示，蜘蛛的視蛋白有著顏色感應結構，使牠們對顏色敏感，這功能常用於尋找伴侶。

6.蛇

如果妞妞們家裡只有養蛇的話，那你根本不需要擔心牠的窩是否是喜歡的擺設，因為大多數的蛇在日光燈底下的視力都很差（但在夜晚會好很多）。蛇會利用牠的「熱紅外感覺器官」（眼睛和鼻孔之間的薄膜），將熱檢測數據與視覺數據合併，創造出類似熱成像的畫面。

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+ 7 + 7 + 7

7.變色龍

在以上所有寵物之中最在意傢俱顏色的非變色龍莫屬了！牠們的眼睛大部分都是視錐細胞，所以能夠看到非常多顏色，包括紫外線，不過牠對顏色的對比度不敏銳，由圖片中可以看到，鮮艷與否牠可能不在乎～而變色龍的視力非常好，擁有342度超大廣角，趴在牆上還能看到自己的腿呢！

以上7種寵物的視角妞妞們看到是否跟妞編輯一樣驚呼連連呢？突然覺得以前花好多時間在挑選寵物用品，殊不知牠們可能看不清楚！以後買東西只要在意好不好用，不用在意外表了～

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+ 25 + 25 + 25

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