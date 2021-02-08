撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-08 08:05

愛犬患病，主人最卑微的願望就是能陪伴牠們最後一程。 台灣有狗主在社交平台表示，家中14歲金毛尋回犬「大寶」早前雙腿無力癱軟，後來確診患上腎衰竭。獸醫指狗狗年紀老邁，不建議再做入侵性治療，先為牠吊鹽水。之後大寶病情好轉，媽媽放下心頭大石，隔天並出門工作，全天都在監視器觀察愛犬情況，誰知當她快回到家時再開監視器，竟然發現心酸一幕，才知愛犬非常孝順。

大寶樣子可愛，個性乖巧。（受訪者提供）

狗主大寶媽接受《香港01》訪問時表示，狗狗是老公領養回來送給她的，當時牠已經一歲多。大寶陪她經歷人生多個重要階段，由青澀少女到成熟人妻，從一個孩子到四個孩子，無論生活晴空萬里或是狂風暴雨，大寶總是默默陪在自己身邊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

八個月前，大寶因脾臟腫瘤需要做手術，及後雖成功痊癒，但死神一直沒有離開牠。上月初，大寶突然後腿無力，媽以為是金毛尋回犬的常見症狀，沒有為意。其後病情越來越嚴重，獸醫確診牠患上腎衰竭，並有嚴重貧血。

大寶年紀老邁，獸醫不建議再做入侵性治療，大寶吊完鹽水後，回復體力及食慾，媽媽終於放心。隔天她出門工作，一整天都在監視器觀察愛犬情況，誰知當她快回到家時，卻在監視器看到心酸畫面，才明瞭大寶原來一直很孝順......

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媽媽表示，現時仍會自責沒有及早帶大寶看醫生，錯失醫治狗狗的黃金時間：「我們一家人都很愛大寶，多謝牠帶給我們多年來的回憶。大寶一生都是這麼溫馴體貼，牠永遠是我的孩子，我會等牠再次回家。」

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中16歲拉布拉多犬「泡泡」因神經及關節退化，體力大不如前，最近半年狗狗情況時好時壞，令媽媽感到很大壓力，非常無助。早前媽媽外出回家，一進門驚見泡泡如廁後心酸一幕，隨即淚崩。▼▼

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點擊連結看全文：16歲拉布拉多婆婆神經及關節退化 這天如廁後牠說對不起媽淚崩

▼▼同場加映：台灣狗主早前指，家中金毛尋回犬大約一年半前，因腦膜瘤離世。當時狗狗體型太大，沒有醫生願意冒風險做手術，只能採取安寧治療，媽媽感到非常無助及內疚，久久未能釋懷。直至最近，她才得知原來狗狗患病時，知道自己時間無多，一早已經為媽媽準備一份禮物，長伴媽媽左右。▼▼

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點擊連結看全文：16歲腦膜瘤金毛犬自知時日無多 留下禮物答謝 媽：你一直在身邊

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中17歲唐狗「皮皮」一年前患惡性腫瘤離世，一家人悲慟不已。後來他們領養了一隻金毛尋回犬，再次擔當狗奴。就當主人稍為放下皮皮重新展開新生活時，上星期她突然收到善終公司的來電，腦海立即浮現以前跟皮皮的各種經歷，隨即淚崩。▼▼

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點擊連結看全文：17歲唐狗伯伯患惡性腫瘤離世1年 寵物善終公司貼心來電媽秒淚崩

▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

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點擊連結看全文：鼻咽癌唐狗固執去廁所便便 直至撿骨師拿出骨灰 媽才知牠孝順

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，兩年前家中14歲唐狗「可米」突然患上罕見病，在診所離世，一家人無法接受，傷心欲絕。狗狗離開一天後，全家人竟不約而同感覺到可米回家，爸爸更指愛犬跟他擠床睡覺......▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，可米到了彩虹橋後，回家探望主人的種種跡象！▾▾▾

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