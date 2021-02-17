金毛尋回犬於雪山失蹤兩周　暖心情侶用妙計帶狗徒步走10公里下山

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-17 14:15

遇到一隻虛弱無力的狗狗被困山中，你想到用什麼方法協助牠下山呢？ 早前，愛爾蘭的山區，有行山人士發現了一隻快要被凍僵的金毛尋回犬。由於山上沒食物，狗狗體力也很虛弱，於是他們決定用最暖心的方法，助狗狗順利落山，最終更成功替牠尋回原主人！

這個雪山救狗的故事，來自愛爾蘭。1月底時，8歲大的金毛尋回犬Neesha伴同主人Erina O'Shea Goetelen到威克洛山脈（Wicklow Mountains）行山。途中牠遇到一隻小鹿，並且不顧主人便追了上去，最終在山頭不知所蹤。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Erina曾多次上山找Neesha，但一直沒有結果。她也在社交平台呼籲，如果有人在山上遇到金毛尋回犬，務必帶牠下山。沒料到在兩星期後，醫護人員Jean Francois Bonnet與Ciara Nolan一起行山遠足時，在山頂附近發現了Neesha。

當時山上鋪滿了積雪，Neesha也顯得虛弱乏力。Jean與Ciara在考慮實際情況後，知道狗狗沒體力步行下山，於是用了最安全又暖心的方法，縱然自己會很疲累，但也一定要協助狗狗落山！

【點擊圖片放大看，這對醫護情侶，是如何協助Neesha順利下山，並最終找回主人的】

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究竟Neesha是如何在雪山上度過兩星期的呢？實在沒人會知道。但如今牠回到主人懷裏，不用再挨餓挨凍，希望牠會汲取這次教訓，別再亂去追趕小鹿了！

Erina由衷感謝Jean與Ciara不辭勞苦，將近百磅的狗狗Neesha背下山！如果不是他們，Neesha恐怕是凶多吉少。網民看到這消息後，也大為感動，很感激這對情侶的無私付出。肯背狗狗落山，需要的是體力與無盡的愛心！

同場加映：流浪狗最大的願望，就是有一個溫暖的家。

▾▾▾早前，美國便發生了一個非常暖心的「救救狗朋友」故事。有位非常有愛心的義工，他時常會幫街頭的流浪貓狗尋家，有次他想帶一隻戒心非常強的狗狗回到收容所，經過多次誘捕都未能成功融化牠，最終只能帶走牠的街友，結果翌日事情卻180度逆轉。▾▾▾

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同場加映：救起浪浪，隨時會得到一個工作機會？

▼▼美國有位流浪漢在小巷發現一隻奄奄一息的小貓，他毫不猶豫地把牠救起，並替牠乞求食物、藥品，甚至帶牠接種疫苗、絕育。最後，還因為小貓而意外獲得一份筍工！▼▼

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