土耳其｜8歲小女孩背狗積雪下走3km　為找重要的人　事蹟引追訪

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-01 13:31

為了毛孩，你可以付出多少？ 在土耳其一個偏僻的小村莊，有個小女孩近日成為村中話題。因為她冒着積雪，背着狗狗走了2.5公里，為的只是去找一個人。最終她成功找到需要的人，更讓全村的人大受感動，因為這是最純真的愛呀！

這個令人感動的故事，來自土耳其的Düzpelit小村莊。這裏遠離市區，離中心城市İkizcede Ordu約有十多公里。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在一個剛停了大風雪的下午，一個8歲的小女孩Cemre SuTürköz，用繩綁着自己的愛犬Pamuk並放到背上，然後冒着積雪走了差不多2.5公里來到鄰居住處，全為見一個重要的人。

因為她知道這人快要離開村子了，因此只有抓緊時間，趕緊帶狗狗去與他見面。最終，Cemre成功找到這重要的人，並令村居民都感受到她最純真的愛意。

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小女孩Cemre的行為單純真摯，卻引起千萬人關注。因為她的無私行為，只是一心一意要為狗狗好，這絕對是現今世代中的清泉，令人很是鼓舞。

OgünÖztürk隨後多次來到村莊，替Cemre與她的鄰居小動物治病，因為他感受到人間有愛，希望能盡他的綿力，讓動物們活得更好。

同場加映：台灣有寵物美容師在社交平台表示，早前有客人帶一隻已飼養9年，毛髮全打結的約瑟爹利到寵物店，指希望將牠剃毛後，送到收容所棄養。美容師聽到後，於心不忍決定接手照顧，並收養狗狗。經她悉心打理之後，地拖狗變成一隻超美狗，可愛程度更令人難以置信。

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同場加映：當你看到這小唐狗的肚子時，是否十分擔心牠的健康情況呢？牠的肚子實在太脹了，像是有寄生蟲般令人憂慮。不過，當狗主帶小狗求醫時，卻得出一個令人哭笑不得的答案。

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