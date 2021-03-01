撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-01 08:05

人生變幻莫測，有時計劃始終趕不上變化。 台灣有狗主在社交平台表示，多年前未來老爺帶了一隻小唐狗「球球」回家，但奶奶不愛動物，故她將狗狗養在自己家。結婚後她曾持續六年，每天用一小時車程回娘家探狗，之後更決定搬回娘家居住。三年後爸媽終於有機會搬出去，組織自己家庭。誰料當他們以為可以一家團聚時，才得悉一個消息。

球球長得一臉帥氣。（受訪者提供）

狗主Karen接受《香港01》訪問時表示，球球很有個性，對食物及狗床都有著強大的佔有欲，沒有牠的允許，任何人都不能靠近，身邊的家人朋友，幾乎都被牠咬過。Karen與愛犬遇上是一個緣份，當時她未來老爺帶了球球回家，但其實奶奶是完全不愛動物，不容許家裡有人以外的生物進門，所以她決定將球球帶回自己家飼養。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Karen與男友都對球球疼愛有加，待牠如自己孩子般，帶牠上山下海。慢慢他們亦步入婚姻，但奶奶仍無法接受狗狗。Karen只能持續六年，每天下班後用一小時車程回娘家探狗：「我受不了每次夜半想念球球的感覺，向老公提出搬回娘家住，故我們回去住了三年，期間一直在找適合我們一家三口住的房子。」

直到去年三月，Karen才如願搬出來住，但幸運之神並沒有眷顧他們一家，計劃始終趕不上變化……

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Karen表示很後悔沒早一點搬出來住，現時每天房間都充斥住球球的味道，卻看不到牠開心的迎接、溫柔不語的陪伴：「每當我一個人在家時，那種空洞與寂寞，都讓我很難受，那種想抱牠摸牠卻不能的感覺，快令我窒息。」

Karen提到她與老公求子十年未果，情人節那天一再提醒球球，跟菩薩報到後，要拿一張VIP通關卡優先投胎，並在右手任何一處，標誌一個胎記讓媽媽知道是牠回來，「牠的狗生讓我送牠走，我的人生換牠送我走」。

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中17歲唐狗「皮皮」一年前患惡性腫瘤離世，一家人悲慟不已。後來他們領養了一隻金毛尋回犬，再次擔當狗奴。就當主人稍為放下皮皮重新展開新生活時，上星期她突然收到善終公司的來電，腦海立即浮現以前跟皮皮的各種經歷，隨即淚崩。▼▼

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點擊連結看全文：17歲唐狗伯伯患惡性腫瘤離世1年 寵物善終公司貼心來電媽秒淚崩

▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

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