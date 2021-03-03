唐狗｜後院傳怪聲　兄弟趴地看地洞　驚見小黑偷藏14個驚喜報恩

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-03 08:01

生命教育應從小做起，一個小小的舉動，將有深遠影響。 日前，在台灣有位飼主發現家中的狗女不見了，家人四出尋找，終於在一個地洞發到牠，把牠帶出來的過程中，突然聽到牠身後有怪聲，原來牠身後藏著寶物！飼主家中兩兄弟決定奮身趴到小洞前，趴在地上「挖寶」，被網民大讚做得好。到底牠偷藏了什麼嗎？

台灣網民劉小姐表示，她妹妹家中的狗女「多多」，早前突然不見了。家人四出尋找後，終於在後園的小洞裏被找到。

當大家不明白為何這狗女要躲到小洞時，一陣陣微弱的吠叫聲傳出，這時大家才恍然大悟，原來牠擔心懷中的寶物會被人發現！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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劉小姐表示清楚記得，兩年多前動保處提供免費結紮，於是她便與妹妹帶着家中的狗狗前去。回來時，每隻狗的肚子都有縫線，都應動過手術的。但如今結紮母狗再懷孕生子，她們都表示「非常傻眼」。

不少網民查問這些小狗將會如何處理，有接受認養嗎？劉小姐表示，14隻小狗中有1隻已夭折，其他的待牠們長大一點，便會開放領養，大家不用心急。

▼▼同場加映：狗狗們的成長速度總是超乎我們想像，美國一位狗主飼養了一頭混種貴婦狗，牠起初的體型跟一般狗狗相約。但隨著日子逐漸過去，狗狗的體型竟然急速成長，變得比飼主更巨型，體重亦隨之暴增逾一倍！▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主早前在社交平台表示，家中的貴婦狗「波卡」七年前某一晚半夜突然失常吠叫，牠不停推媽媽大腿，到處亂跑。媽媽非常生氣，深怕波卡會嘈醒鄰居，打算追入房間收拾狗狗。誰知她進入房間後，驚見眼前恐怖一幕，隨即嚇呆，並全身發抖，畫面至今仍歷歷在目。▼▼

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