唐狗露營累到「不倒翁式打瞌睡」　網友笑翻：牠負責搭帳篷？

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-05 08:02

看來這汪星人可能一手包辦所有大小事了！台灣飼主YU RU Lin這天帶著家裡的唐狗「樂樂」一起去露營，沒想到在回程的路上，牠坐在後座卻累到瘋狂打瞌睡，整隻狗像是不倒翁一樣東倒西歪，可是又不願意乖乖趴下來睡，堅持要坐挺挺，讓媽媽看了哭笑不得，明明只是負責去玩的，看起來卻比家人還要累。

▼按下圖看清樂樂不倒翁式打瞌睡的可愛模樣！👇👇👇

「只是露個營，是有多累！」畫面中可以看到，獨自坐在後座的樂樂回程路上整個像是電力耗盡一樣，連坐都坐不住，牠全程不斷搖頭晃腦打瞌睡，東倒西歪的模樣根本像是個不倒翁，雖然累到不行卻不趴下，不過讓媽媽更匪夷所思的是，毛孩出去玩明明什麼都沒做只負責玩樂，結果卻莫名其妙累成這樣。

飼主將這段影片PO到Facebook社團「有點毛毛的」後，5千多名網友看了也全都笑翻表示，「真的是累得像狗一樣」、「這一看就是晚上都沒在睡...有黑眼圈啊」、「一定是扛大包小包」、「看來都是牠在上行李、下行李、採購、劈柴、生火、煮食、搭拆帳篷」、「應該有幫忙架帳篷吧，辛苦了」、「因為警備周遭環境，讓家人好好玩好好休息。所以現在累了！阿爸阿媽要多加肉肉喔！」

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