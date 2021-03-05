病重流浪貓4年前上門求包養　為報答爸媽　長大後變貓界王浩信

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-05 12:46

毛孩帶給你的驚喜，總是難以預計。 這隻不請自來的流浪貓，當初滿身是病，奄奄一息的來到James家門外。幸好，牠找對了人，James讓牠進屋，並改變了牠的一生。在進屋4年後，這貓在外貌上出現了極大的改變，就連James都驚訝表示，「原來我撿到寶了。」

這隻橘色流浪貓，在4年前的一個下午，來到了James R. Jones家大門外。從外表看，這浪貓的樣子並不討好，身上明顯有皮膚病，加上骨瘦如柴。

James見牠可憐，便接了牠回家，並帶牠去看獸醫。經診斷後得悉這貓全身都是跳蚤和虱子，皮膚有疥癬，還患了貓科白血病，一隻眼睛受到細菌感染，而且好幾顆牙齒都已被蛀。

雖然這貓滿身是病，但James還是接受了牠，花時間精神與金錢治好了貓咪。時間荏苒，轉眼便4年了，這貓在悉心照顧下，竟然變得美若天仙，令James也覺得自己是撿到寶了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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James表示當初救起這貓咪時，以為牠是活不久了，因為當時牠實在很虛弱。沒想到，Chataro求生意慾很強，牠在接受治療後，一天一天地好轉了。

由於James是在家工作，因此經常能與Chataro互動。「我與Chataro生活在同一個空間，牠常常趴到桌子上，靜靜地看我在工作。當牠認為我該休息了，便會主動地跳到我的大腿上。」

就是因為這樣，James與Chataro感情很是深厚。Chataro在進入這家後，牠已不再是孤身一人，牠有愛錫牠的人，一個可以依靠的親人。

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