秘魯｜流浪狗站燒烤肉餐廳門外討吃　老闆一個豪邁舉動獲網民激讚

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-08 08:01

在秘魯，有間賣燒烤肉的餐廳，深受當地居民歡迎。這裏除了食物味美外，還有另一個特色，就是會有浪浪不時出現在你身旁。流浪狗為何會出現在餐廳裏？這全因為老闆喜歡狗狗，更會為牠們做一件事。

這個充滿愛的故事，來自秘魯利馬一間叫ajilalo的餐廳。這裏的老闆是Gerald Ortiz，他是個很喜歡狗狗的人。5年前的一個晚上，他留意到有位特別的顧客到訪，有一隻流浪狗站在店前，牠沒有發出任何聲音，只是緊盯着正在燒烤着的肉，一臉飢餓又疲憊的樣子，令人於心不忍。

結果，老闆做了一個極窩心的行為，令這裏成了流浪狗的天堂！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟老闆做了什麼，令流浪狗喜歡聚在這裏？】

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每次看到有浪浪出現，這餐廳的帖文都會有數千人回應！

雖然餐廳裏有流浪狗，但客們都很理解，沒有嫌棄牠們，反而用愛和包容溫暖對待狗狗。看來Gerald的善意行為得到認同，越來越多人知道應善待動物，這顆善意的幼苗，一定能壯大起來！

▼▼同場加映：早前，美國便發生了一個非常暖心的「救救狗朋友」故事。有位非常有愛心的義工，他時常會幫街頭的流浪貓狗尋家，有次他想帶一隻戒心非常強的狗狗回到收容所，經過多次誘捕都未能成功融化牠，最終只能帶走牠的街友，結果翌日事情卻180度逆轉。▼▼

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點擊連結看全文：【流浪狗明明可以有溫暖家 不肯被誘捕 出現這幕義工才知牠夠義氣】

▼▼同場加映：美國有位流浪漢在小巷發現一隻奄奄一息的小貓，他毫不猶豫地把牠救起，並替牠乞求食物、藥品，甚至帶牠接種疫苗、絕育。最後，還因為小貓而意外獲得一份筍工！▼▼

▾▾▾點撃圖片放大：看貓咪Casper與主人Daniel的互動▾▾▾

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