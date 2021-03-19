金吉拉｜爸爸請纓幫貓洗澡兼剃腳毛　媽媽回家驚見兩隻雞腳秒嚇呆

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-19 07:00

台灣有貓主在社交平台表示，日前爸爸自動請纓幫家中的金吉拉「岱岱」洗澡，之後他認為貓咪的腳毛太長，決定幫牠剃掉，媽媽回家後，驚見毛孩一雙美腿變成雞腳，完全嚇呆！爸爸更表示很滿意自己的作品，覺得有副業可以做呢！

岱岱原本是繁殖場的貓貓。（受訪者提供）

貓主鄭小姐接受《香港01》訪問時表示，岱岱現時5歲多，性格乖巧溫柔：「當初繁殖場覺得牠年紀大無用，將牠遺棄，那時牠全身都有皮膚病，呼吸道及口腔也有問題，我決定接回來養。現在治療到最後階段，但因為牠口腔要開刀，手術費用昂貴，我能力有限，只能慢慢存錢讓牠之後再治療。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

岱岱因為皮膚問題，每星期都要洗一次藥浴。日前爸爸自願幫岱岱洗澡，發覺貓貓腳毛很長，活動不方便，容易滑倒，而且因口腔問題，岱岱常常都舔髒雙腳，故爸爸決定操刀，為牠剃掉腳毛！誰知當媽媽回家後，赫然發現岱岱美腿竟然變成雞腳，秒速嚇呆！

▾▾▾點擊圖片放大看，岱岱的雙腳實況！▾▾▾

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網民看到岱岱剃毛後的不爽樣子之後，紛紛笑指：「跟我的狗一樣的腳腳」、「把旁邊的都剃掉讓牠不要那麼空虛」、「很像玩具假手」、「拍屁？！還不是你搞的！害我被5千多人笑，喵的」、「這哀怨的眼神」、「貓：我他媽的怎麼洗臉吃手手啊」、「看到後面才發現是貓貓」、「我想知道，哪家的剃毛刀這麼好剃，還是......這麼乖的貓哪裡有發」、「怎麼感覺牠好像不是很滿意美甲師呢？」

▾▾▾同場加映：其他狗狗的美容趣事！▾▾▾

台灣有狗主表示，最近因忙著加班，無暇幫家中兩隻狗狗洗澡及美容，只好託老公幫牠們剃腳底毛。誰料她回家後，看到毛孩的8隻腳全變雞腳，極度崩潰，不禁慨嘆「別叫男人做任何事」。

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟爸爸將狗狗的腳毛剃成怎樣？▾▾▾

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在台灣，有爸爸帶着家中的狐狸犬到美容院修毛，沒料到回家後，媽媽幾乎認不出這是自己的狗狗。因為狗狗外觀和先前完全不同，就像一隻陌生唐狗般。但在呼喊牠的名字後，牠會回應，這應是自己的狗狗吧？

【點擊圖片放大看，狐狸犬去了美容院後，竟然會變成唐狗？】

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台灣有位飼主帶了家中的貴婦狗去剪毛，她隔一會兒去接狗狗時，忽然有隻陌生的史納莎跑過來撒嬌，她好奇那家的孩子那麼親人時，卻覺得牠好像有點......眼熟？原來眼前的史納莎就是她的孩子！

▾▾▾貴婦狗剪髮後意外變史納莎？點撃圖片放大：揭開牠變身前的樣子▾▾▾