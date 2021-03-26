貓行為｜叼曱甴給你、打鼻鼾都代表愛你？14種視主人是爸媽的表現

撰文： 波奇網 最後更新日期： 2021-03-26 08:02

與很多人想像中的貓咪十分獨立不同 ，其實貓也是有社交需要的，像小嬰兒一樣，貓也會和主人產生一種聯繫，牠們同樣會將主人當成自己的父母。貓行為學研究專家，就證明了這一論點。

在貓的世界中，主人體型是非常巨大的，但是和牠們一樣，主人也是貓！牠們會將你當成自己的家人。當小貓和主人的關係建立後，這種關係會非常穩定，即便成年也不會改變。

▼貓咪拿你當父母的14種表現 （點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 你不在的時候貓會有壓力

實驗證明，當主人和貓咪呆在一間屋子時，主人走出房間2分鐘後，貓咪會覺得非常不安全並很有壓力，會在房間中走動或躲藏起來。主人回房間後，貓的壓力水平會下降。讓大多數貓感到最安全的事情，就是待在主人身邊，就像孩子待在父母身邊一樣。

2. 用腦袋蹭你

貓的汗腺主要分佈在爪爪及腦袋上。如果貓咪用腦袋蹭你，是為了將自己的氣味留在你身上，告訴別的小貓，這是我的媽媽／爸爸，來宣誓自己的主權。看起來的賣萌姿態，實則很霸道。

3. 抓東西

貓咪抓沙發、抓衣服，很多鏟屎官會非常生氣。但如果你仔細觀察 ，就會發現貓抓的地方，通常都是與主人有很大關聯的地方，抓東西會留下氣味的。牠們非常依戀你，所以會在你經常去的地方，留下自己的味道。

4. 緩慢眨眼

對於陌生人，如果和貓進行眼神接觸，會被貓咪理解為是一種挑釁。但是貓咪在主人周圍打轉，和你進行眼神的接觸，是將你當成自己人。這時候貓們緩慢的眨眼睛，相當於親吻，也是在告訴你，我很放鬆，在你周圍我很舒服。

5. 打滾

貓咪在地上翻滾，是因為見到你很開心，也想借這個行為來吸引你的注意。如果同時還露出了肚皮，是非常信任的表現。我們都知道，貓咪最脆弱的部分就是肚皮，將你當成親人才會毫無保留的暴露自己的脆弱。

6. 打鼻鼾

貓通常在很放鬆的情況下才會打鼻鼾。牠們會通過打鼻鼾來傳達自己的愛意，是在很舒適的狀態才會有的行為。待在你身邊，讓牠感到非常放鬆。

7. 舔你

貓很喜歡自我清潔，牠們的大部分時間都用在舔毛上，貓們也互相舔毛以示好感。 而一隻貓如果舔你的頭髮、臉等，是傳遞一種熟悉的味道，宣誓自己的主權，並代表著牠將你看成了自己的父母。

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8. 踩奶

踩奶是幼貓吃奶，按壓母親乳汁的一種行為，會延續到成年。貓只有在很放鬆，很開心的情況下才會踩奶，這也是對主人非常喜歡，拿你當父母的一種表現。

9. 將玩具或別的東西叼給你

在貓心裡，鏟屎官是不會捕獵的，牠很擔心你會不會餓肚子，會將自己抓到的小動物送給你，或將自己覺得很好的東西叼給你。如果收到貓咪的禮物，不要馬上丟棄，牠們會傷心的。

10. 和你一起玩

貓在玩耍時是很愉悅的，牠們只會選擇喜歡的、最親的人作為玩伴。貓咪將玩具叼過來，有時間就陪牠們玩一會。

11. 在你身旁睡覺

貓一天大約睡16小時左右，睡眠中的貓是非常脆弱的，牠們通常只會選擇安全的、或自己覺得很信任的地方睡覺。貓選擇睡在你身邊，是將你當成自己人。

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12. 豎起尾巴及用屁股對著你

小貓會豎起尾巴，輕輕搖擺來迎接自己的媽媽。成年後的貓。也會這樣對自己喜歡的人。將屁股對著人也是貓傳達愛意的一種方式。

13. 對著你喵喵叫

貓對於不喜歡的動物和人是不會發聲的。牠試圖和你交流互動，也是很愛你的表現。

14. 輕輕咬你

貓們之間表達情感的一種方式，是在互相玩耍時輕咬對方。喵如果愛你，也會出現這種行為。如果玩得太高興沒有注意力道，鏟屎官反應不要太過強烈，貓咪很有可能以為你喜歡這樣，或者被你嚇一跳。可以用逗貓棒或者玩具，來轉移牠的注意力。

細細觀察你的貓，多了解貓咪肢體語言。你會發現，貓舉手投足之間，全是愛你的表現。在牠們小小的世界裡，主人是永遠的依靠和親人。

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