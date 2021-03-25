唐貓每天入籠等看獸醫全因特別服務　爆笑內情公開：喜歡後面來？

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-25 07:05

如果貓咪愛上看醫生，每天自動自覺走入籠，你會有什麼感受？ 台灣有貓主在社交平台表示，日前帶家中黑貓「鐵蛋」看診回家後，牠竟然從此愛上看獸醫，每天自行鑽入飛機籠等外出，一待就幾小時，令媽媽非常無言，「強烈懷疑牠得了斯德哥爾摩症候群，愛上了侵犯牠的醫生叔叔」，原來鐵蛋有這樣的行為改變，全因獸醫叔叔對牠有特別服務！

鐵蛋現時每天都自行走入飛機籠。（Instagram＠eggx2_lutedan）

貓主陳誼君接受《香港01》訪問時表示，鐵蛋接近兩歲，是一隻膽小害羞卻愛撒嬌的黑貓，當初媽媽其實是想養一隻白貓，但在領養的過程一直很不順利：「義工指我之前想要的白貓已經被領走，剩下一隻黑貓，問我要不要看一下，結果我看到鐵蛋的照片，當下覺得牠長得很搞笑，所以就決定開兩個小時車，去接牠回家。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

上星期鐵蛋鑽入沙發縫玩耍，結果灰塵跑進眼睛，令牠過敏，張不開眼，媽媽立即帶牠到醫院檢查：「鐵蛋那時超級緊張，一直發抖掙扎，幸好最後醫生檢查後，指牠眼睛沒有受傷。」回家後，鐵蛋行為突變，連續多日都走入貓籠，等待媽媽再帶牠看獸醫，沒有幾小時，都不會出來，媽媽回想當日看醫生的過程，懷疑鐵蛋愛上了侵犯牠的醫生叔叔！

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網民看到照片後，紛紛笑指「這還能有什麼，牠愛上醫生了呀」、「而且牠瞳孔放大，感覺很放鬆」、「鐵蛋在等你帶牠去看醫生，結果你都不理牠XD」、「接受之後發現……好像不錯」、「喜歡從後面來嗎？」、「看醫生還要小象象陪著」、「超美的黑甜心」。

同場加映：其他唐貓的爆笑故事！

台灣有貓主在社交平台表示，日前她下班回家發現家中唐貓「貝果」一直呆站房門口，不敢入內，她上前看個究竟，才發現原來房內有「結界陣」，阻擋貝果去路！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟房有什麼結界，阻擋貝果去路？

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台灣有貓主表示，幾年前她發燒，足足昏睡了十多個小時，家中一向我行我素的唐貓「奶茶」竟然一反常態，化身成貓護士，全晚趴到她身上，靜靜陪著。暖心行為令媽媽非常感動，奶茶更擔心主人肚餓，親自為媽送飯，以為能解她燃眉之急，誰知結局竟然令網民笑瘋！

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這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？

【點擊圖片齊來看，究竟貓咪為何被弄得滿臉都是白色不明液體！】