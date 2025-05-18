柴犬搗亂把家變雪國 衛生紙天女散花場面震撼 認錯表情太無辜
撰文：狗與愛的世界
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網友養了一隻柴犬幼崽，性格非常活潑好動。
這天，網友正要補充新的衛生紙時，突然接到了很久沒聯絡的好友打來的電話。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
結果沒想到的是，等他10分鐘後回來時，屋裏已經滿地狼藉。
只見狗子正撕咬着衛生紙卷，導致整個房間宛如天女散花一樣，到處都是白色的紙屑。
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後來，當狗子被教訓時，也是瞬間低頭認錯，並露出了一個非常可憐的表情，看起來似乎是真的在認真反省哈哈哈！
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許多人看到紛紛評論：
「拜託原諒牠吧！」
「如果是我我絕對不會放下衛生紙的。」
「用一張那麼可愛的臉懺悔。」
「有點像狐狸欸。」
「狐狸果然是犬科的！」
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