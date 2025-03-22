柴犬養3年發福脹大　背後竟炸出棉花來　網民：寄給我我會藏針腳

毛孩的花色從一出生就決定好了，隨著體型長大也會有意外的小變化。一名飼主日前就分享自家的柴犬，養了3年之後開始有些地方長得不一樣了，背後一小撮白毛變胖後就像是棉花爆開來，讓飼主笑歪。



網友「全是汪汪」在微博發文表示，家中的狗狗養了3年卻突然「開線」了，並且附上兩張炸出棉花的柴犬背影照。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬養胖3年後，背後「炸出棉花」。（微博）

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原來是狗狗隨著時間長大後，原先背後的一小塊白毛也越來越寬，乍看彷彿是一隻狗娃娃的填充棉花全部爆開，超級生動的模樣逗樂許多網友，紛紛表示願意幫忙修補這麼可愛的狗狗。

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照片吸引逾千名網友按讚，不少留言都說

「寄給我我會藏針腳」

「不能要了給我吧」

「我會裝拉鍊」

「給我吧我不嫌」

「縫縫補補又三年」

「然後裡面藏了個人」。



沒想到爆出棉花的柴柴，意外的人氣非常高呢。

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