柴犬養3年發福脹大 背後竟炸出棉花來 網民：寄給我我會藏針腳
撰文：聯合新聞網
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毛孩的花色從一出生就決定好了，隨著體型長大也會有意外的小變化。一名飼主日前就分享自家的柴犬，養了3年之後開始有些地方長得不一樣了，背後一小撮白毛變胖後就像是棉花爆開來，讓飼主笑歪。
網友「全是汪汪」在微博發文表示，家中的狗狗養了3年卻突然「開線」了，並且附上兩張炸出棉花的柴犬背影照。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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原來是狗狗隨著時間長大後，原先背後的一小塊白毛也越來越寬，乍看彷彿是一隻狗娃娃的填充棉花全部爆開，超級生動的模樣逗樂許多網友，紛紛表示願意幫忙修補這麼可愛的狗狗。
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照片吸引逾千名網友按讚，不少留言都說
「寄給我我會藏針腳」
「不能要了給我吧」
「我會裝拉鍊」
「給我吧我不嫌」
「縫縫補補又三年」
「然後裡面藏了個人」。
沒想到爆出棉花的柴柴，意外的人氣非常高呢。
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