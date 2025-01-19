柴犬高速甩頭被主人用慢動作相機拍下 萌態變幻網民笑：腦漿搖勻
撰文：狗與愛的世界
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不知道你有沒有聽過「shibe drill」這個詞。
簡單來說，就是描述柴犬在高速甩動身體時就彷彿鑽頭一樣。
我想，許多養柴犬的主人都一定很有同感，因為...阿柴真的超愛甩頭！有時候高速到根本看不清柴犬的五官！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
最近，網友@fufufufufu_ta 就在網上分享了自家阿柴高速旋轉時的照片，他特意用慢動作截出了其中最有趣的四張。
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只見柴犬的臉頰肉因為高速而變形，平常被隱藏在高速底下的表情其實超呆，甚至兩眼還出現一隻瞳孔在下、一隻瞳孔在下的「智慧」表情，可以說是又呆又萌哈哈哈！
有種腦漿搖勻了的美感怎麼辦！
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