遇上親人「白襪柴犬」　想帶回家養卻被告知殘酷真相：牠不是狗

一名女子發現自家後院出現一隻穿著白襪的柴犬幼犬，這隻幼犬身邊沒有狗媽媽，看到人也不害怕，還很開心的跑來跟女子討摸摸，女子本來想收編卻發現牠的叫聲怪怪的，請動保組織人員前來查看後才發現這隻小狗並不是狗。



根據《The Dodo》報導，澳洲一名女子在自家後院看到一隻沒有媽媽在身邊的流浪小狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這隻像穿著白襪的柴犬幼犬，其實是一隻澳洲野犬（Dingo）。（The dodo）

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這隻狗狗全身上下覆蓋棕色的毛皮，腳上還有可愛的白襪花紋，看起來像是柴犬一樣，模樣相當可愛且不怕生，見到女子還很開心的衝過來討摸摸，讓女子十分開心想收編，但她馬上發現這隻狗狗好像哪裡怪怪的，因為牠的叫聲顯然跟一般的狗不太一樣。

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女子為了避免誤判，便聯絡了當地的野生動物保育組織人員前來家裡確認，果然動保人員到現場後，發現這隻狗狗果然不是一般的家犬，而是澳洲特有的澳洲野犬（Dingo）。

澳洲野犬（Dingo）是屬於未馴化的犬科動物。（The dodo）

據悉，澳洲野犬雖然名字有犬字，但牠們是屬於未馴化的犬科動物，是狼的次級亞種，因此不能算是狗。在澳洲有不少民眾會把澳洲野犬錯認成寵物犬，這是非常危險的行為，因為澳洲野犬本身野性強大且攻擊力也很強，若是不小心可能會被咬受傷。

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