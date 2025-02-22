柴犬跟貓咪追逐打鬧　輸了竟秒衝到貓爬架上哭訴　汪：人家怕怕啊

網友家養了一貓一狗，經常會發生一些有趣的事情。



這天，柴犬「鰹魚乾」與家裏的貓咪追逐打鬧時，竟然奮力一跳直接衝上了貓爬架！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬敗走~（x@okaka_0516）

事實上，柴犬鰹魚乾與貓咪關係很好：

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從畫面中可以看到，鰹魚乾趴在台子的頂端，手手放在貓爬架最高處的軟墊上，兩隻後腳則站在稍低一點的平台，表情看起來非常淡定。

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只是無奈，鰹魚乾沒有貓咪那樣的跳躍能力，直接被困在了高處，牠不知道該怎麼下去，只能站在頂端求救，看起來十分搞笑。

（狗與愛的世界提供）

好在沒多久好，正在打瞌睡的網友聽到了鰹魚乾哭聲，連忙將牠救了下來。

許多人看到紛紛評論：

「跳台驚魂記。」

「核心不錯呀。」

「但牠太可愛了，沒辦法對牠生氣。」

「好淒涼的姿勢哈哈。」



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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】