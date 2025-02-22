柴犬跟貓咪追逐打鬧　輸了竟秒衝到貓爬架上哭訴　汪：人家怕怕啊

撰文：狗與愛的世界
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網友家養了一貓一狗，經常會發生一些有趣的事情。

這天，柴犬「鰹魚乾」與家裏的貓咪追逐打鬧時，竟然奮力一跳直接衝上了貓爬架！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬敗走~（x@okaka_0516）

事實上，柴犬鰹魚乾與貓咪關係很好：

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從畫面中可以看到，鰹魚乾趴在台子的頂端，手手放在貓爬架最高處的軟墊上，兩隻後腳則站在稍低一點的平台，表情看起來非常淡定。

下雨天想帶柴犬外出散步　因1理由牠秒現哀怨眼神：我想回家呼喚愛犬卻沒反應以為鬧脾氣　走近才發現真相：是柴犬的尷尬瞬間

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只是無奈，鰹魚乾沒有貓咪那樣的跳躍能力，直接被困在了高處，牠不知道該怎麼下去，只能站在頂端求救，看起來十分搞笑。

（狗與愛的世界提供）

好在沒多久好，正在打瞌睡的網友聽到了鰹魚乾哭聲，連忙將牠救了下來。

許多人看到紛紛評論：

「跳台驚魂記。」
「核心不錯呀。」
「但牠太可愛了，沒辦法對牠生氣。」
「好淒涼的姿勢哈哈。」

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突然重遇多年沒見老狗友不敢信　一個擁抱勝過千言萬語：真的是你好奇心狗狗最愛偷窺主人　滿以為已把自己藏得很好：你看不到我的10歲貴婦狗生日時淚眼望著小主人　網民腦補動人真相：知時日不多可愛狗狗犯錯遭主人責罵　姿勢很抱歉眼神卻在說真話：說完了沒有流浪狗兄弟生死相依出車禍全程守護不肯讓開　如今牠們最想要是？垃圾堆救起飢寒交迫小狗　1年後有大變化　血統超意外：撿到寶了狗狗去探狗友卻被告知不在家　牠不死心堅持要進屋確認：我不相信

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