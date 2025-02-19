可愛萌柴犬遇上痴漢遭狂吸 耳朵一秒變飛機耳 網民：也想聞聞看
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
網友@pomesibakonsome 家養了隻2歲大的柴犬，名叫「清湯」。
清湯毛茸茸的模樣相當可愛，讓人看到就忍不住想狂吸一番。然而，清湯卻並不喜歡這種痴漢行為。
+20
這天，網友又忍不住把臉埋進清湯的毛裏猛吸。
延伸閱讀：柴犬高速甩頭被主人用慢動作相機拍下 萌態變幻網民笑：腦漿搖勻（點擊連結看全文）
+17
結果沒想到的是，清湯的耳朵竟然瞬間變成了飛機耳，眼神驚恐的看着拍攝的方向，似乎是想趕快逃跑。
+1
面對清湯被網友吸到驚恐臉一事，許多人卻沒有因此感到同情，反而紛紛表示：
「我也想聞聞看！」
「我覺得可以再靠近一點。」
「如果在牠面前，我也可能會想吸。」
延伸閱讀：百變臉柴犬是個豐富表情包 聽到這關鍵字時秒跳上車 爽臉藏不住（點擊連結看全文）
+18
金毛犬化身成貓咪最愛暖爐 1位置更是牠必窩地盤：一起入眠真香狗狗每天偷偷溜出門 是要和朋友共度溫馨時光：跨越物種友誼真暖拉布拉多犬越長越胖 最愛鞋櫃也承受不住這重磅甜蜜：倒下了可愛狗狗犯錯遭主人責罵 姿勢很抱歉眼神卻在說真話：說完了沒有10歲貴婦狗生日時淚眼望著小主人 網民腦補動人真相：知時日不多好奇心狗狗最愛偷窺主人 滿以為已把自己藏得很好：你看不到我的突然重遇多年沒見老狗友不敢信 一個擁抱勝過千言萬語：真的是你
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】