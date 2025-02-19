可愛萌柴犬遇上痴漢遭狂吸　耳朵一秒變飛機耳　網民：也想聞聞看

網友@pomesibakonsome 家養了隻2歲大的柴犬，名叫「清湯」。



清湯毛茸茸的模樣相當可愛，讓人看到就忍不住想狂吸一番。然而，清湯卻並不喜歡這種痴漢行為。

柴犬清湯，今年已2歲~（instagram@pomesibakonsome）

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這天，網友又忍不住把臉埋進清湯的毛裏猛吸。

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結果沒想到的是，清湯的耳朵竟然瞬間變成了飛機耳，眼神驚恐的看着拍攝的方向，似乎是想趕快逃跑。

（instagram@pomesibakonsome）

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面對清湯被網友吸到驚恐臉一事，許多人卻沒有因此感到同情，反而紛紛表示：

「我也想聞聞看！」

「我覺得可以再靠近一點。」

「如果在牠面前，我也可能會想吸。」



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