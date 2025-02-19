可愛萌柴犬遇上痴漢遭狂吸　耳朵一秒變飛機耳　網民：也想聞聞看

撰文：狗與愛的世界
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網友@pomesibakonsome 家養了隻2歲大的柴犬，名叫「清湯」。

清湯毛茸茸的模樣相當可愛，讓人看到就忍不住想狂吸一番。然而，清湯卻並不喜歡這種痴漢行為。

柴犬清湯，今年已2歲~（instagram@pomesibakonsome）
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這天，網友又忍不住把臉埋進清湯的毛裏猛吸。

帶貪吃柴犬到超市閒逛　來到這位置時牠秒露笑容：全都給我買下來柴犬以為主人拿著的藥丸是零食　發現真相後秒怒　1反應逗笑網民

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結果沒想到的是，清湯的耳朵竟然瞬間變成了飛機耳，眼神驚恐的看着拍攝的方向，似乎是想趕快逃跑。

（instagram@pomesibakonsome）
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面對清湯被網友吸到驚恐臉一事，許多人卻沒有因此感到同情，反而紛紛表示：

「我也想聞聞看！」
「我覺得可以再靠近一點。」
「如果在牠面前，我也可能會想吸。」

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金毛犬化身成貓咪最愛暖爐　1位置更是牠必窩地盤：一起入眠真香狗狗每天偷偷溜出門　是要和朋友共度溫馨時光：跨越物種友誼真暖拉布拉多犬越長越胖　最愛鞋櫃也承受不住這重磅甜蜜：倒下了可愛狗狗犯錯遭主人責罵　姿勢很抱歉眼神卻在說真話：說完了沒有10歲貴婦狗生日時淚眼望著小主人　網民腦補動人真相：知時日不多好奇心狗狗最愛偷窺主人　滿以為已把自己藏得很好：你看不到我的突然重遇多年沒見老狗友不敢信　一個擁抱勝過千言萬語：真的是你

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

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