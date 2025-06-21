讓貓咪夏季遠離疾病　從食物保存到環境降溫要留神　養貓人必看

夏季氣溫高，空氣潮濕， 貓的食物容易受到各種黴菌的腸道細菌的污染，因此，貓的夏季飲食衛生是日常管理的一個重點。



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有鑑於此，夏季必須做到：

切忌用腐敗、變質的食物餵貓（AI生成圖）

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貓貓夏天餵食食物4重點：

(1) 餵貓的食物必須新鮮，切忌用腐敗、變質的食物餵貓。



(2) 夏季貓食應加熱煮熟，以殺死食物中病原微生物和破壞某些細菌毒素；千萬不能讓貓食生的食物，以防食物中毒。



(3) 夏季天氣炎熱，貓的食慾常常不佳，因此，需要適當控制餵食量。如不適當控制，貓常吃不完，每餐有剩餘食物從而造成消費。若貓採食過多，則有可能發生消化不良或急性胃腸炎。



(4) 每餐的剩餘食物，在下餐餵食前必須從食具中清除乾淨，不得再利用。食具亦必須清洗乾淨後再使用。



貓咪全身由被毛覆蓋，體熱不容易散發，易發生中暑。（reba-spike@unsplash）

貓貓夏天防要散熱：

貓全身由被毛覆蓋，除腳趾處分佈有少量汗腺外，體表其餘部分缺乏汗腺，因而對熱的調節功能較差。夏天氣溫高，濕度大，貓體熱不容易散發，易發生中暑，尤其是長毛品種貓。因此，夏季中暑對貓來說又是一種大的威脅。為此，給貓提供一個乾燥、涼爽、通風、無烈日直射的生活環境，也是貓日常管理的一個重要方面。

貓貓也會中暑：

如貓在炎熱夏季突然發病，出現體溫顯著升高，呼吸困難，脈搏快而微弱，步態不穩時，應考慮是否為中暑。此時，必須迅速地將貓轉移至通風、背陰處，並用冷水擦拭貓的身體，用冰塊或冰袋置於貓的頭部，也可用冷水灌腸，幫助降溫。

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