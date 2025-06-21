讓貓咪夏季遠離疾病 從食物保存到環境降溫要留神 養貓人必看
撰文：波奇網
出版：更新：
夏季氣溫高，空氣潮濕， 貓的食物容易受到各種黴菌的腸道細菌的污染，因此，貓的夏季飲食衛生是日常管理的一個重點。
有鑑於此，夏季必須做到：
+2
貓貓夏天餵食食物4重點：
(1) 餵貓的食物必須新鮮，切忌用腐敗、變質的食物餵貓。
(2) 夏季貓食應加熱煮熟，以殺死食物中病原微生物和破壞某些細菌毒素；千萬不能讓貓食生的食物，以防食物中毒。
(3) 夏季天氣炎熱，貓的食慾常常不佳，因此，需要適當控制餵食量。如不適當控制，貓常吃不完，每餐有剩餘食物從而造成消費。若貓採食過多，則有可能發生消化不良或急性胃腸炎。
(4) 每餐的剩餘食物，在下餐餵食前必須從食具中清除乾淨，不得再利用。食具亦必須清洗乾淨後再使用。
貓貓夏天防要散熱：
貓全身由被毛覆蓋，除腳趾處分佈有少量汗腺外，體表其餘部分缺乏汗腺，因而對熱的調節功能較差。夏天氣溫高，濕度大，貓體熱不容易散發，易發生中暑，尤其是長毛品種貓。因此，夏季中暑對貓來說又是一種大的威脅。為此，給貓提供一個乾燥、涼爽、通風、無烈日直射的生活環境，也是貓日常管理的一個重要方面。
貓貓也會中暑：
如貓在炎熱夏季突然發病，出現體溫顯著升高，呼吸困難，脈搏快而微弱，步態不穩時，應考慮是否為中暑。此時，必須迅速地將貓轉移至通風、背陰處，並用冷水擦拭貓的身體，用冰塊或冰袋置於貓的頭部，也可用冷水灌腸，幫助降溫。
延伸閲讀：布偶貓照護全攻略！溫順愛親近人 唯忍耐力超強健康問題易被忽略（點擊連結看全文）
+7
貓奴注意！4種家電隱藏危機 貓咪靠近隨時釀成悲劇：保護喵星人貓咪能當治療動物？社交力強卻有68%因壓力提早退場：挑戰不簡單貓奴必看｜別讓毛球成為健康的隱形殺手！教你從飲食破解毛球難題貓咪守在浴室門口痴心不改！8大原因驚呆寵主：好奇與愛意爆棚新手貓奴狗奴入門攻略：BB貓狗營養餵食手冊 必睇健康貓狗糧推介以為貓咪露出肚子是想你摸？這觀念可能有誤 伸手觸摸隨時吃喵拳
【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】