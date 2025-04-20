貓咪守在浴室門口痴心不改！8大原因驚呆寵主：好奇與愛意爆棚

你家的貓咪會尾隨你進浴室，然後盯著你上廁所、洗澡嗎？如果你遇過類似的情況，根據寵物網站Cats.com的說法，那可能是貓咪出自關心和愛的「守衛行為」喔！



所謂「守衛行為」，其實是貓咪對你釋放的一種保護或親密訊號，包括坐在你附近、一直跟著你、盯著你看、守在廁所門口等。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪守在浴室門口是在偷窺你？（unsplash@mathieu-odin）

這類行為通常會搭配像是呼嚕聲、舔你、用頭撞你等可愛表現。當貓咪和主人感情特別好的時候，更會表現出這種護主舉動。那牠們為什麼對「浴室」特別執著呢？原因包括：

貓奴去個廁所，竟然會被貓咪的愛滿滿包圍！

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1. 牠真的愛你

別被貓咪那種高冷的外表騙了，其實牠們很在意你。牠們看到你進入了「浴室」這個有奇怪的聲音（像水聲、沖馬桶的聲音）或氣味的空間，簡直像是把自己關進一個危險區域，於是決定守在你身邊全程陪同。

2. 想當你的唯一

貓最懂得如何獲得關注，如果你坐在馬桶上發呆，牠正好坐你腳邊用大眼睛盯著你看，你肯定會忍不住開始跟牠講話、摸摸牠。久而久之，貓咪就會開始尾隨你進廁所來引起注意囉。

3. 浴室是貓咪遊樂場

滾來滾去的衛生紙、晾著的毛巾、滴水的水龍頭，這些東西對我們來說平凡無奇，對貓咪來說可是超豪華的遊樂設施。聰明的貓咪看準你坐在馬桶上不能動，此刻就是遊樂的最佳時機。

4. 浴室超好睡

有沒有注意到你家貓很愛躺在洗手台、浴缸裡面？因為牠們覺得那些地方又涼又有安全感，尤其冬天開暖氣的廁所更是五星級休憩聖地，哪有比這更舒服的地方呢？

或許貓咪是認為你霸了牠的地方！（AI生成圖）

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5. 分離焦慮作祟

有些貓咪只要主人離開視線就會緊張兮兮，你一踏進浴室、門一關，牠就好像世界末日來了一樣，會不停抓門、一直叫。這不是單純的撒嬌，而可能是分離焦慮的徵兆，建議可以跟獸醫討論，看是否需要搭配費洛蒙噴劑、環境調整或其他抗焦慮建議。

6. 太好奇了

作為天生獵手，浴室裡散發出豐富的氣味與聲音，讓貓咪超級好奇，牠們會秉持追根究柢的精神，想要搞清楚主人到底在浴室裡面搞什麼鬼。

7. 保衛領地

貓咪天生會佔地盤，想要掌控家裡每一個角落，而浴室也是牠的地盤之一。當你進去浴室還關著門，牠可能會覺得「那裡是我的地盤耶」，跑來跟你抗議一番。

只是習慣，奴才你們想多了~（AI生成圖）

8. 只是習慣

貓咪喜歡規律，如果你每天早上起床會先去廁所、再餵牠吃飯，這種行為模式就會被建立，牠就會習慣性跟你走一遍流程，等待投餵時間到。

其實貓咪「監視」我們上廁所的真實理由，大多是因為牠愛你、在意你，以及一點點玩心、好奇心和領地意識。所以下次又被貓咪窺探隱私時，不妨笑一笑，畢竟牠們可是願意在你最「脆弱」的時候保護你呢！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】