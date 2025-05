貓咪能當治療動物？社交力強卻有68%因壓力提早退場：挑戰不簡單

狗狗因為友善、熱情,經常被用於醫院、學校及安養中心等場所安撫人心。但如今,一種新的趨勢正在崛起:療癒貓咪(therapy cat)。



治療動物通常用來減輕孤獨感與壓力,療癒貓咪亦不例外,多出現在監獄、學校、安養院與醫院,尤其推薦給害怕狗狗,或難以與大型動物(如馬匹)互動的人們。然而貓通常喜愛穩定、可預測的環境,對氣味敏感,喜歡利用費洛蒙標記安全區域,而療癒環境如醫院或學校卻通常充滿陌生人與嘈雜聲音,對貓而言可能會構成壓力。

近期有趣的是,越來越多社群媒體上流行的「旅行貓」現象:牠們跟著主人搭露營車甚至騎機車,展現出動物行為專家未曾預期的適應力。研究顯示,這類貓咪通常擁有較強的社交性與對主人的信任感,因此更能適應陌生環境。一項2021年研究發現,近半數貓咪表現出所謂的「安全基地效應」,即透過主人陪伴來降低壓力並增加探索勇氣。

有68%的貓咪因壓力提前結束服務

另一項2023年研究則指出,用於治療服務的貓咪比一般家貓更樂於社交、更渴望關注,且較能接受拘束。不過,即使有這些特質,有68%的療癒貓咪仍曾因壓力而提前結束服務,顯示此工作對貓咪來說仍具挑戰性。

與狗狗相比,貓咪在社交需求、氣質及變化承受度上都不同。但對害怕狗的人或自認為「貓派」的個案來說,貓咪的存在無疑更具吸引力。此外,貓咪特有的「呼嚕聲」也被認為具有安撫效果,頻率甚至可能促進人體癒合,這是狗狗無法提供的獨特療效。

因此,要說貓咪是否適合當治療動物,答案並不簡單;只要經過合適挑選與訓練,牠們絕對有潛力帶來不同於狗狗的療癒體驗。

【本文獲「明日科學」授權轉載。】