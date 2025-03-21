以為貓咪露出肚子是想你摸？這觀念可能有誤　伸手觸摸隨時吃喵拳

當貓咪倒地露出肚子，多數人可能會認為牠是在示弱或撒嬌。但事實上，這個看似可愛的動作並不是代表屈服，而是一種戰略性姿勢。



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貓咪露出肚子，是想你陪牠玩？（unsplash@matiinu-ramadhan）

貓主子的心意，真的很難摸透啊！

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1. 準備反擊

在狗狗的世界中，露出肚子確實代表投降，但對於貓咪來說，即使在劣勢狀態下，露出肚子也不代表牠已經認輸。當一隻貓面對比自己強大的對手逼近時，在危急時刻翻倒在地，可能是一種準備反擊的迎戰姿態。

2. 四肢擊退

貓咪翻身露肚的時候，有時是為了運用四肢反擊敵人。雖然會暴露肚子這個弱點，但貓咪的後腿具有強大踢擊力，再加上鋒利的爪子，可以有效抵擋對手，甚至給對方致命一擊。

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3. 太害怕

貓咪不只在打架時會露出肚子，當牠感到恐懼時，例如看到飼主拿著吸塵器，貓咪也可能會翻身露肚。這時需要特別留意，因為被逼入絕境的貓可能會突然撲向你。

4. 感到放鬆

當貓咪感到放鬆時也會露出肚子，比如牠們可能會在熟睡時翻身，或者在天氣炎熱時來幫助散熱。此外，當貓咪在主人面前翻肚，有時也是在表示信任或邀請玩耍。不過，看到貓咪露肚可別急著摸，因為這種行為是在說「我信任你到願意露出肚子」，而不是「請摸我的肚子」，而且大多數貓咪不喜歡被摸肚子，如果你伸手觸摸，可能會被抓或咬。

貓咪在打架時露出肚子並非投降，而是為了迎戰，利用四肢進行攻擊。當貓咪感到害怕或被責罵時，也可能會有這種行為，因此飼主需要特別注意。

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