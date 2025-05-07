貓奴注意！4種家電隱藏危機　貓咪靠近隨時釀成悲劇：保護喵星人

你知道嗎？家裡許多看似平凡的家電，其實對貓咪來說暗藏危機！



寵物網《ねこちゃんホンポ》提醒，想守護貓咪的安全，鏟屎官一定要認識「這4種超危險家電」，並提早做好防護措施，才能避免意外發生。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1. 電子鍋

電子鍋（AI生成圖）

保溫模式下的電子鍋，就像是貓咪的專屬「暖爐」，不少喵星人會忍不住靠近趴在上面休息。然而，保溫狀態的電鍋仍有可導致貓咪「低溫燙傷」。更可怕的是，貓咪若誤踩按鈕啟動「炊飯模式」導致飯鍋空燒，或觸碰到高溫蒸氣，都有可能被嚴重燙傷。想預防這些意外，記得把電子鍋放在貓咪跳不上去的地方。另外，幫貓咪準備一個又舒服又暖和的小床，讓牠們不再需要電鍋來暖和身子。

2. 熨斗

熨斗（AI生成圖）

很多人使用完熨斗後會放在桌上等冷卻，但這時候，好奇心旺盛的貓咪很可能會湊上前聞一聞、碰一碰，結果就是導致嚴重燙傷！熨斗即使已經拔掉插頭，也會維持高溫一段時間，而且就算已經冷卻，若從桌上、櫃子上掉落也可能砸傷貓咪。因此，請務必在貓咪無法進入的房間內使用熨斗，使用後將熨斗收納在抽屜或帶鎖的櫃子裡，避免任何意外發生。

3. 洗衣機

洗衣機（AI生成圖）

有些貓咪特別喜歡鑽進洗衣機睡覺，但這種情況超危險，萬一沒人注意到貓咪在裡面就關上蓋子，可能導致牠們長時間被關在密閉空間而缺氧窒息。若未察覺就啟動洗衣行程，更可能讓貓咪溺水。因此，平時使用洗衣機前，務必先檢查裡面有沒有貓，也記得洗完衣服隨手把蓋子蓋好，或是乾脆限制貓咪進入洗衣間區域。

4. 暖爐

暖爐（AI生成圖）

冬天的時候，貓咪總是會被溫暖的暖爐吸引，忍不住靠近，但貓咪靠太近可能會被燙傷。更危險的是，貓咪可能會不小心撞倒暖爐而引發火災。因此，一定要在暖爐區域加裝防護網或圍欄；同時也要避免將毛毯或玩具放在暖爐附近，避免引燃風險。

貓咪無法理解家電的危險，牠們只是覺得那裡暖暖的、看起來很好玩，卻可能因此受傷甚至喪命。想守護貓咪的安全，請重新檢視家中的家電擺放方式，做好防範措施，讓喵星人在安心的環境中健康成長吧！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】