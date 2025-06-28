大肥貓出沒！體重過重易有健康問題　4招身材管理計劃鏟屎官必讀

隨着人類生活方式的靜態化，貓的活動量逐漸減少，再加上美味可口的高熱量飼糧日趨普遍，體重過重成為現代寵物最常見的營養問題。



依據統計，英美體重過重的成貓約佔總數的40%。由於體重過重造成的健康問題日趨嚴重，為貓健康把關的專業獸醫有必要辨別貓體重過重的原因，同時針對這些原因開發出全方位的體重管理計劃，以協助貓達到保持健康的目的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

全方位體重管理計劃包括：

評估貓的健康狀況

教育貓主人

改變貓主人的餵飼行為

為個別貓制定適用的減肥計劃



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肥胖導致健康問題

動物體重若長期超過正常平均體重的15%，往往會產生許多慢性健康問題，包括：高胰島素症、葡萄糖耐力低下症、糖尿病、心肺血管疾病、關節炎、運動耐受力低下、耐熱受力低下及增加手術及麻醉風險等。

肥胖定義及產生原因

凡是由於體脂肪堆積過多造成體重超過骨骼負荷及生理需求限度的情況均稱為體重過重；一般來說，體重超過同齡正常平均體重20%時，稱為體重過重或肥胖。

體重過重的基本原因是：攝入的熱量多於消耗的熱量。

造成肥胖影響因素

過度進食、活動量過少、品種、年齡、性別、絕育、糖尿病、腎上腺皮質功能亢進、甲狀腺機能低下等均可能產生相關影響，造成體重過重。

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